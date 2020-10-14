足球｜阿仙奴前射手新書自爆性事多　貪玩屢遭報復　戰車曾被破壞

曾效力阿仙奴的丹麥球星賓特拿，早前推出自傳，自爆曾是一名玩家，不時因為一腳踏幾船及始亂終棄遭女性報復，更被勒索過「隆胸費」。

曾效力阿仙奴、祖雲達斯等的賓特拿最近推出新自傳《Both Sides》，當中更提及自己年少輕狂的日子，更曾「搞大人個肚」，為此負上責任。

賓特拿於新書自爆場外生活「多姿多采」。（instagram @bendtner）

不過，所謂負責任並非肩負起養育小孩，被球迷戲稱「Lord 賓」的他說：「其中與我素有『來往』的一名女性，突然跟我說她懷孕了。」現年32歲的他指該名女子要求他負責任，當「Lord賓」進一步問如何負責任時，收到這樣的回應：「這代表你要出錢給我隆胸。」

賓特拿為求了事，最後「付錢讓她去接受整形手術」。

賓特拿曾效力阿仙奴等多支歐洲大球會。（Getty Images）

除此之外，賓特拿又指曾因拋棄另一名女性，被她用石頭擲毀自己保時捷跑車的後窗，當時在住所聽到她在下面呼天搶地，自己並沒有落樓安慰她。

賓特拿又自爆：「有一晚我的女伴在我睡覺時偷看我的電話，我想她應該發現我那時在外還有數名女性伴侶，翌早她走了，我的衣服也消失了，衣服都被掟出街。」

賓特拿現時於丹麥第4級聯賽搵食。（Getty Images）

Lord賓與Philine Roepstorff：

+ 2 + 2 + 2

賓特拿曾效力英超勁旅阿仙奴，上陣171場入45球，亦曾效力過祖雲達斯、新特蘭、禾夫斯堡、諾定咸森林。2017年他回到丹麥加盟洛辛堡，兩年後轉投哥本哈根，但去年完約後不獲續約，現時正效力丹麥第4級聯賽Tårnby FF。

賓特拿曾跟丹麥王室親友Caroline Iuel-Brockdorff女男爵拍拖，後者為他誕下兒子後很快便分手。賓特拿現時女友為模特兒Philine Roepstorff，兩人去年開始自己的真人騷《Bendtner and Philine》。

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