【F1】日本千禧後車手下月試車　盛傳來季登陸艾法托利

今年一級方程式（F1）的20名車手中，僅得艾邦一名亞洲人，該名泰英混血兒的前途成疑，能否留在紅牛車隊仍是未知數。 「金牛」艾法托利早前宣布日本車手角田裕毅將於下月初在意大利伊莫拉試駕F1戰車，盛傳該名20歲的日本車手來季有望「升班」登陸艾法托利。

紅牛車隊的艾邦（Alexander Albon）是目前F1唯一一名亞洲人，今年在意大利麥捷奴站首度登上頒獎台，一吐烏氣，惜他來年的位置依然不穩，紅牛車隊青訓總監靴文馬高（Helmut Marko）公開向艾邦施壓，稱正在考慮找來「超級替工」侯根保取代他的位置，使該名泰國車手在F1的未來成疑。

外界不少傳聞指來季紅牛兩支車隊的車手陣容將有變動，除了艾邦的位置外，「金牛」的基亞特（Daniil Kvyat）盛傳將會「無得撈」，該名「俄羅斯魚雷」依然充滿信心，並不擔心被踢走，並指成績就是最佳證明。

艾邦受到紅牛車隊高層的壓力，來季F1席位「危危乎」。（資料圖片／Getty Images）

艾法托利早前宣布，日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）將於下月4日在意大利伊莫拉首度試駕「金牛」戰車，艾法托利上載角田到總部試座位的相片，從圖中看到角田喜上眉梢，興奮之情不言而喻。

在本田的撐腰下，年僅20歲的角田裕毅成為明年艾法托利席位的大熱人選，日本車手有望再戰F1。

角田裕毅將在11月初試駕艾法托利的戰車。（艾法托利Twitter截圖）

角田裕毅是本田「夢想方程式」計劃（Honda Formula Dream Project）及紅牛青訓的一員，角田在今年首度征戰F2，戰績相當亮眼，至今20場當中5場登上頒獎台，並兩度贏得冠軍，暫時在總成績列第3位，僅次於「車神之子」米克舒密加及伊洛特（Callum Ilott）。

角田裕毅今年首度出戰F2，已經5度登上頒獎台。（資料圖片／Getty Images）

本田在2000年初以引擎供應商活躍F1，讓不少日本車手有機會在F1舞台上大展身手，當中佐藤琢磨曾經5季全季出戰，並曾經在2004年的法國站開香檳，而對上一名日本車手戰F1已經是2014年的小林可夢偉。

一旦角田裕毅成功登陸F1，將會是史上第21名日本車手出戰F1，相隔7年再度看見日本車手的身影。

角田裕毅在本田的撐腰下，來季有望登陸F1。（資料圖片／Getty Images）

過往征戰F1的日本車手（只列部分／按圖放大）：

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F1未來6站賽程（按圖放大）：