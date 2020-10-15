【港超聯】東方開操主將受傷　李志堅談富力退出：有影響但短暫

2019/20球季港超聯結束僅3天，「雙冠王」東方龍獅今日（15日）即於賽馬會香港足球總會足球訓練中心開操。 富力R&F突然退出港超聯，東方總監兼主教練李志堅亦有一番看法。

東方今日開操，新臉孔有曾長年效力傑志的新任助教盧比度，亦可見部份主將只在場邊作復健或休息，艾華頓更是早早離開。

李志堅指陣中不少主將受傷，迪高斷了一條小肌肉，應趕及開季；辛祖輕微拉傷，相信亦可在季初上陣，至於艾華頓則需在今天求醫檢查傷勢。

東方龍獅全體職球員與上季兩個錦標——高級組銀牌及足總盃合照。（高詩琦攝）

傷情較重的有焦點新兵費蘭度，這位翼鋒阿基里斯腱撕裂，要安排做手術，李志堅指幸好發現得早，若全斷就好麻煩，「有些球員因而結束球員生涯」。

費蘭度同稱幸好及早發現，「我即將做手術，預計要休息6至8周。」好消是他下周就可以領取香港永久性居民身分證，之後便可辦理入籍、申領特區護照，他亦高興地道：「這意味我復出的時候，就可以代表香港了，我非常期待！」

費蘭度（右）未能在季初上陣，但對入籍香港相當期待。（高詩琦攝）

富力散班 李志堅指部份球員多隊爭奪

富力突然散班，一批職球員都急需尋覓新東家，東方屬聯賽中與富力財力較接近的一隊，又會否考慮簽入富力球員？李志堅指球隊本身已準備好開季，惟一切要視乎價錢等條件，「但也希望幫到同業。有些有能力的球員很多球會會爭奪，例如徐宏傑。」他又打趣道雖然對伊高沙托尼有興趣，「但他未必有」，盛傳此子有望登陸中甲。

李志堅認為，富力本身有競爭力、也帶來話題，「退出對球市有一定影響，但這是短暫的，香港足球一直如此，不用再加墨水了，來玩就知是怎樣。」他又認為富力退出的其中一個原因是經濟因素，「其實整個世界都是如此，經濟問題不止影響飲食和零售，也會影響運動。」他又稱，認為球圈中人應「認識商業社會運作」，「有人開出高薪合約，當中也會包含風險」。

【港超聯：東方龍獅開操圖輯】（按圖放大）

來季餘8隊比賽不足 李志堅暗示或踢三循環

富力退出，令來季港超暫時餘下8支球隊，比賽場數未必達到亞洲足協的最低要求，李志堅透露足總另有計劃增加比賽，當記者問及他會否是踢三循環聯賽，他亦不置可否：「大家都會想到的方式，足總當然也想到。」

東方在考慮再度增兵之餘，亦會將部份球員外借，包括將茹子楠外借到晉峰、唐道碧借到冠忠南區，至於劉學銘外借飛馬一事，則仍待落實。「若有潛質、但在此欠缺上陣機會，就補貼少許讓他們在別處踢」，李志堅亦指，下半季要出戰亞洲賽時，可能會回收茹子楠。

盧比度成為東方龍獅助教，希望以過去經驗助球隊更上層樓。（高詩琦攝）

新加盟的盧比度則表示，自己今日才首日執教球隊，暫時未與李志堅討論來季目標，他強調自己與舊東家傑志關係良好、亦感謝傑志成就他在香港的一切，「我也將自己的一切給了傑志」，並表示會以自己過去在本地及亞洲賽的經驗，協助東方更上層樓。

李志堅則認為盧比度做事細心，可以助東方提升到另一個層次，球隊會以亞洲賽為目標。