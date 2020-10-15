田徑｜前中國名將張培萌遭指控家暴　妻子上載罪證盼獲女兒撫養權

退役中國短跑名將張培萌的妻子張漠寒今晚在微博發文，指控張培萌家暴，表明兩人正處理離婚，爭奪女兒的撫養權。張漠寒還上載了多張手腳瘀傷的照片，指張培萌長期虐打她，就算在懷孕期間，亦被他毆打。

張培萌與張漠寒去年6月結婚，兩人育有一名女兒。張漠寒在微博表示，由婚前到婚後，無論是懷孕，還是坐月，都遭受家暴，在兩年的相處期間，她已經試過3次報警及1次驗傷。不過，她指張培萌每次都誠心道歉，為了女兒一再原諒丈夫。她寫：「我曾問他『為什麼這樣對我』，他回答『運動員都這樣，雄性激素高』。」

【張漠寒發文的同時，上載了多張照片，包括遭張培萌虐打造成的瘀傷】

張漠寒續寫：「這裏需要說明一個事實，張培萌先生對我的家暴，確實沒有造成那種很嚴重很刺激眼球的傷口，只有一言不合、或清醒或酒後的搧嘴巴、掐脖子、抓著我頭髮撞牆、用腳踹我或者抓著我胳膊把我掄在地上。我身上只有不間斷的瘀青，他在這方面確實有分寸。」她還發現張培萌有婚外情，決定離婚。

【張培萌與張漠寒去年結婚】

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張漠寒表示，她在7月17日帶同10個月大的女兒回到外家。兩人就女兒的撫養權有分歧，張漠寒稱張培萌在8月24日趁她不在家時，與幾名男子伏擊她的母親及四姨，並入屋搶走女兒。自此之後，她已經有52日未見過女兒，她嘗試到張培萌的家找女兒，但被屋苑保安攔阻。

張漠寒在文中強調，希望得到女兒的撫養權，「作為一個母親，我希望我的女兒可以遠離『暴力』和『暴脾氣』的環境，跟我一起生活。作為一個女兒，我不能接受母親和家人不明不白被人入室毆打，每天生活在恐慌不安之中，我相信法律的公平也等待對方得到應有的懲罰。」

張培萌是一代中國短跑飛人。（Getty Images）

張培萌在2015年與隊友一起贏得世錦賽接力銀牌。（Getty Images）

33歲的張培萌與蘇炳添齊名，被視為中國的「百米雙雄」，在2005年入國家隊，到2017年全運會後退役，到2018年他復出體壇，轉戰冬奧的俯式冰橇。他短跑生涯的代表是跟蘇炳添等隊友一起，在2015年世錦賽為中國贏得男子4x100米銀牌。至於張漠寒比張培萌小5歲，畢業於中國傳媒大學，曾擔任體育主持，在2018年的冬奧認識張培萌。