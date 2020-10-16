行山｜網傳大媽全裸溪澗浸浴片段　區議員堅稱事發地點不屬水泉澳

網傳有位中年女士在水泉澳邨後山的溪澗中全裸浸浴的片段，旁邊有至少兩名男士經過，其中一人駐足觀看。片段在網上的行山群組瘋傳，但未能確定那個人造水池的位置。沙田乙泉區區議員丘文俊接受訪問時表示，肯定片中的水池不在水泉澳邨後山，「行慣山的街坊一望就知，肯定不是。」

中年女士野外全裸浸浴的片段瘋傳後，多間傳媒今日紛紛到水泉澳採訪，區議員丘文俊笑言這件事也成為街坊的熱話。他說：「星期二晚有街坊傳（片段）給我，當時已經傳聞是水泉澳，我驟眼看，應該不是水泉澳。從水源的水流、植被及集水池的深度看，跟我們水泉澳的後山不吻合，很明顯的。」

【網傳中年女士在水泉澳後山的溪澗全裸浸浴】

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丘文俊續說：「（為何那麼肯定？）這是自己地方，我記憶中找不到一個環境吻合的地方。水泉澳的後山其實很簡單，實正聽到流水響的溪澗只得一條，周邊還有一兩條，居民會上去取水的，但流水不是很大，好像『童子滴尿』那樣。」

區議員丘文俊認為中年女士浸浴的地方不在水泉澳。（顏銘輝攝）

水泉澳邨背靠水泉澳山，東西各有山谷，分別有慈沙石澗及水泉澳坑兩條較大的溪流，其中慈沙石澗沿熱門行山徑慈沙古道而下，而溪澗的另一邊的是蝌蚪坪及貓仔山。水泉澳邨東邊的山谷有水泉澳坑，自崗背頂附近向下流，而山谷的另一邊的是多石頂。

水泉澳後山一帶的地圖。（網上截圖）

丘文俊表示，蝌蚪坪上的確有個水池，但景色與片中的不相符。他說：「蝌蚪坪上面有個小水池，但那個池附近沒有樹木。我看完又再看，覺得不似的。我見傳到有傳媒報道是水泉澳，我在Facebook上都回應過，這個不是水泉澳。片中的水池都幾大型，我見個都幾深，到那個女人的腰部，相信都有1米。（在水泉澳）真的找不到一個吻合的地方。」

【記者巡視了水泉澳後山的溪澗，未發現片段中的水池】

丘文俊在這個選區服務十載，他表示這區以前的範圍去到沙田坳，包括山上的十二笏村，所以他以前常常行山巡區，熟悉這一帶的山徑。他說：「普通街坊都當（片中）那裏是水泉澳，但住在乙明、博康一帶又行慣山的街坊，一望就知，肯定不是。大家那麼熟悉自己地方，一望就知是不是。」

丘文俊表示在這區服務十年，記憶中沒有見過片段裏的水池。（顏銘輝攝）

「有街坊叫我澄清，澄清沒有問題，但這是一件很小的事。一個地方的形象不是一日建立，靠大家一直去努力，但有時被人標籤了，我始終覺得是閒事，最緊要做好自己，愛惜自己居住的地方。」

丘文俊補充，他在星期二已經將片段分享給所有沙田區議員，但包括馬鞍山的議員都不肯定片中位置是否屬於自己的選區，「始終香港太多類似的地方。」