EFL拒絕英超5000萬英鎊援助英甲英乙　堅持72屬會一間都不能少

英格蘭足球聯會（English Football League）周五（16日）宣布，拒絕英超5000萬英鎊援助英甲、英乙48間球會的計劃，指英超行為實屬分化英冠及英甲、英乙，堅持紓困計劃應該涵蓋3個聯賽。

英超日前向管理英冠、英甲及英乙的EFL建議，推出一個總值5000萬英鎊的資助及免息貸款，但對象只有因閉門作賽而收入大減的英甲及英乙，英冠24隊不在計劃之中。

EFL周五回應指要求得到一個全面援助3個聯賽72間屬會的計劃，《天空體育》指有英冠球會高層批評英超今次的紓困計劃「明顯想分化英冠及另外兩個聯賽」。

英超5000萬英鎊紓困計劃未有包括英冠。（Getty Images）

英足聯的聲明亦有此意：「72間屬會的團結一致對在商討重大議題上是十分重要的，故此我們認為任何紓困計劃都要滿足全數屬會才會接受。」聲明又指雖然感謝英超終於正式提出援助，「但有前提條件的5000萬英鎊資助太少」。英足聯希望可以繼續與英超談話，找出雙方都同意的解決方案。

EFL要求英超紓困包括EFL全數72間屬會。（Getty Images）

EFL主席佩利（Rick Parry）早前爆料，透露利物浦及曼聯提出「Project Big Picture」，當中有不少極端改革，其中更有提到增加分發電視轉播收入給EFL，以及即時派發2.5億英鎊的援助金。

「Project Big Picture」方案9間擁有特別表決權球會：

+ 3 + 3 + 3

英超「Project Big Picture」主要方案： 1. 英超由20隊減至18隊，英冠、英甲及英乙維持24隊 2. 英超排名最低兩隊自動降班，第16位球隊參加英冠附加賽決定去留 3. 停辦聯賽盃、社區盾 4. 取消降班賠償 5. 即時向EFL派發2.5億英鎊新冠肺炎援助金 6. 即時向英格蘭足總發出1億英鎊新冠肺炎援助金 7. EFL以後可獲分25%電視轉播費 8. 以參加英超年期作根據，9間球會在特定議題上得到「特別表決權」

佩利當時呼籲早日通過計劃，但「Project Big Picture」被包括英超、英國政府、球迷組織抨擊，最終日前英超球會投票否決計劃。

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