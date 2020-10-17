足球熱話｜曾是利物浦明日之星　自爆為一場波向隊友下毒手

英超球星周薪動輒逾百萬港元，若在利物浦這樣的大球會佔一席位，必定名利雙收，但背後競爭激烈，有人為了實現夢想，亦一時動了歪念。 曾是利物浦青年軍隊長的布韋特（Tom Brewitt）透露，自己曾為一個在一隊上陣的機會，不惜傷害隊友。

布韋特在10歲開始已加入利物浦青訓系統，期間一直是梯隊主力，他曾堅信自己會如加歷查般，成為紅軍一代中堅，對於自己在利物浦的未來堅定不移，但能像阿歷山大阿諾特般扶搖直上的只是萬中無一。現年23歲的布韋特日前在足球廣播節目《Football Journeys》受訪，揭開紅軍年代一段黑暗回憶。

事件發生在高普入主紅軍後的第一季——2015/16球季，當時利物浦將在足總盃第3圈對埃克塞特，偏偏一隊陣中多名中堅都受傷，加上高普一向愛在盃賽給予青年軍上陣機會，布韋特認為這是自己在一隊上陣的大好機會。但在他眼中，與他關係不俗的隊友基亞尼（Daniel Cleary）是一大威脅。

布韋特曾堅信自己會升上利物浦一隊。（instagram@tombrewitt5）

布韋特的利物浦生涯：

「只要他的傷足以令他無法威脅我」

布韋特在訪問中直言：「那時我堅信自己有出場機會，無論要付出甚麼代價，我都要做到……我真的很想為利物浦（一隊）上陣，這也是我畢生所求。」面對基亞尼的競爭，他動了歪念，「我決定了，有我就沒有他，所以我在訓練中動手。」

但布韋特亦強調：「我絕不想令他受重傷，只要他的傷足以令他無法威脅我的位置就可以。」對埃克塞特前一周，布韋特在一次七人練習賽中，故意引基亞尼攔截自己，再看準時機還以顏色——「那記攔截相當兇悍，我是故意為之，也毫不為此而高興，但也不感到羞恥，因為我滿腦子都想着他是我的競爭對手，在他和我之間，我選了自己。」當時基亞尼相當惱怒，與他起了爭執，最後也如布韋特所願，基亞尼需要養傷兩星期。

基亞尼（圖）被布韋特視為競爭對手。（Getty Images）

利物浦在2016年的足總盃第3圈對埃克塞特，最終高普以左閘荷西安歷基（左）串演中堅。（Getty Images）

但布韋特損人也利不了己，數天後，他在訓練中與隊友爭頂時腦震盪；高普其實也從未考慮他，而選擇以左閘荷西安歷基出任中堅，並從阿士東維拉召回外借的中堅泰亞高艾羅尼。最終紅軍2：2逼和對手，並在重賽中3：0擊敗對手。

傷害了隊友、失去一段友情、自己最終未能上陣，更在2017年被利物浦放棄。布韋特曾視為「必然會發生」的一切，最終化為泡影。最後，他在訪問播出後，在twitter以一句話總結：「我想起一句話：滅了他人的燭光，不會令你更加閃亮。」曾經迷失的布韋特上季效力英乙的摩甘比，但今季亦遭棄用，坦然面對過往犯下的錯後，只望能重新出發。