利物浦前球員芬倫生意失敗　地產大王夢碎賤賣歐聯決賽球衣獎牌

利物浦2005年歐聯決賽奇蹟封王，被球迷稱為「伊斯坦堡奇蹟」，轉眼間已經15年，利物浦球迷仍是津津樂道。當晚上陣的球員，大多數都已退役，展開了人生新一章。不過正選11人當中，右閘芬倫（Steve Finnan）認真慘情，竟然要變賣當晚的球衣、冠軍獎牌和小型紀念獎盃，到底所謂何事？

多家英國傳媒發現，芬倫將他效力利物浦時期的多項個人物品，放在拍賣網站Graham Budd Auctions出售，當中包括極具紀念價值的2005年歐聯決賽落場球衣、冠軍獎牌和一隻頒給冠軍隊成員的小型紀念歐聯獎盃。

網站顯示，2005年歐聯冠軍獎牌標價1.2萬至1.5萬英鎊（約12萬至15萬港元），而那件他簽了名的歐聯決賽落場版球衣，則標價2000至2500英鎊。

3件被芬倫放售的「伊斯坦堡奇蹟」戰利品：

除了歐聯冠軍物品，那兩年芬倫為利物浦所贏得的多項獎牌也被放售。05年聯賽盃亞軍獎牌標價800至1200英鎊，同場那件落場球衣則標價700至1000英鎊。另外一起出售的還有2006年足總盃冠軍、社區盾冠軍、歐洲超級盃冠軍和世界冠軍球會盃亞軍獎牌，以及數件上述賽事的落場版球衣，和一隻因為贏得2005年歐聯而獲贊助商送贈的Frank Muller 18K白金手錶，上面刻有「2005年5月25日歐聯冠軍利物浦」字樣；拍賣物品總共15件。

奇蹟反勝米蘭取得歐聯冠軍，芬倫（左三）與其他紅軍隊友出席巴士巡遊，高舉獎盃與球迷分享喜悅。（Getty Images）

芬倫放售的足球生涯戰利品：

外界估計，芬倫放售足球生涯的戰利品，與其地產集團近日被清盤有關。芬倫退役後，一度在西非國家岡比亞從事慈善工作。至2015年，與年長一歲的兄長桑恩芬倫（Sean Finnan）聯手創立芬倫發展集團（Finnan Developments group），成為主力發展倫敦西南部溫布頓區（Wimbledon）的房地產發展商。

2005年歐聯決賽，利物浦先以3球落後，芬倫（左一)與謝拉特等人一度感到泄氣。（Getty Images）

芬倫為此投資了超過400萬歐元資金，本來預期在溫布頓區開發多層豪宅、獨立屋和複式連天台單位的大廈。不過，兄弟二人始終逃不過「講錢傷感情」的宿命，在2018年起意見不合，桑恩離開公司謀求獨立發展，芬倫則以一己之力繼續經營芬倫發展集團和撐住一切開發計劃。

二人更因財失義要對簿公堂，2019年芬倫入稟法院，向哥哥桑恩索償403萬英鎊，因為哥哥同樣要為公司以往的債項負債。桑恩更被逼宣布破產，二人爭拗至今仍未平息。

芬倫（右一）在2003年獲侯利亞引入利物浦，與他一起加盟的還有基維爾（左三）、勒泰歷（右二）和冼拿馬邦高尼（左二）。（Getty Images）

芬倫足球路也不平坦，職業生涯曾效力多家球會。生於愛爾蘭的他年少時加入倫敦球會溫布頓青訓，但未獲球隊提升至一隊。離開溫布頓後最初在聯賽體系第6級的小球會打滾，兩年後被伯明翰看中，接着流落諾士郡後，終於在富咸打出名堂，為球隊在聯賽上陣172場。經過5季後轉投利物浦，更成為他足球生涯豐收之地，接連為利物浦取得歐聯、歐洲超級盃和足總盃等冠軍。

芬倫兩度在歐聯決賽為利物浦正選上陣，2007年這一次卻被米蘭技術性擊倒，成功復仇。（Getty Images）

芬倫在2005和07年兩屆歐聯決賽也為利物浦正選上陣，05年一屆他半場前受傷無法再繼續，要由隊友夏文入替，這一次半場變陣卻為利物浦帶來了生機，最終在法定時間追和，憑互射12碼奪冠。2007年決賽芬倫同樣正選上陣，戰至88分鐘才被換走，可惜這一次笑到最後的是AC米蘭。

芬倫曾為愛爾蘭出戰2002年日韓世界盃。（Getty Images）

離開利物浦後芬倫一度轉戰西甲投效愛斯賓奴，一季後返回英超加盟樸茨茅夫，一年後退役。芬倫曾經為愛爾蘭代表國家隊53次射入2球，並出戰2002年日韓世界盃。

芬倫足球生涯點滴：

利物浦2005年歐聯決賽正選11人：