【英超】列斯後衛外借令比爾沙神傷　負膝傷助攻後收咧感動球隊

列斯聯掙扎16年重返頂級聯賽，一眾升班功臣開季踢出進攻足球，廣受好評。可是，並非人人可以順利過渡。 助列斯升班的左閘巴利杜格拉斯，在本土窗關閉前外借離隊。足球總監儼如送別舊友，寫下滿載回憶的告別信，領隊比爾沙更直言「欠他一個道歉」。二人不約而同，提及杜格拉斯一場搏命賽事。

杜格拉斯（Barry Douglas）在2018年夏天從狼隊加盟英冠的列斯，當時比爾沙剛剛上任，當季一同經歷升班附加賽的失落，以及上季奪冠升班的喜悅。列斯今季如願重返英超，杜格拉斯卻無緣首嘗英超滋味。開季4仗，他不入名單，只在聯賽盃上陣。本土轉會窗關閉前，他決定外借布力般流浪一季，尋求上陣機會。

巴利杜格拉斯外借加盟布力般流浪。（布力般流浪twitter）

升上英超無緣處子登場 比爾沙：我未能幫助他

比爾沙談及杜格拉斯，坦言非常傷感，「我欠他一個道歉」。比爾沙說兩年歲月，杜格拉斯貢獻良多，表現極為專業，在隊內備受尊重，但無奈左閘位置，輪不到他，「史超活達拉斯（Stuart DALLAS）、阿里奧斯基（Ezgjan ALIOSKI）、列夫戴維斯（Leif DAVIS）都先於他」。比爾沙形容讓他外借是困難決定，無法同享勝利，感到悔恨，「杜格拉斯過去值得為列斯上陣，盡全力達到目標。我未能幫助他鞏固隊中位置。」

比爾沙對於杜格拉斯為上陣而離開，公開感到歉意。（Getty Images）

升班功臣 膝傷助攻後收咧

杜格拉斯實而不華，出場不穩定皆因傷患頻仍，負傷卻仍以球隊為先。比爾沙提到2019年3月底英冠主場對米禾爾，杜格拉斯表現令他難忘，「他膝部負傷踢了半小時，寧冒重傷風險，也要以球隊為先」。列斯該仗兩度落後，杜格拉斯換邊後入替，交出助攻令球隊扳平2：2，其時已膝部受傷「行住踢」。但比爾沙把最後一個換人名額用在別的球員身上，列斯最終反勝3：2，杜格拉斯賽後驗出膝部韌帶撕裂，提早收咧。

杜格拉斯暫別列斯前，在聯賽盃對侯城一戰上陣。（Getty Images）

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球會高層：你欠我一個罰球

足球總監柯達（Victor ORTA）在寫給杜格拉斯的信，亦提到這場賽事，「帶着很痛的膝傷，傳中給艾寧（Luke AYLING）扳平。我認為是你最精彩的時刻，我們最終贏了，那是我在主場感覺最好的時光」。

杜格拉斯貼出全家捧盃照，向列斯球迷告別。（Twitter@Barry Douglas）

柯達的信很長，「你是升班陣容中首個離開的球員，我應該寫一封公開信，好好感激你，亦確保球迷知道你的影響有多大」。他指了解足球的人，都知道杜格拉斯的質素，「不幸地，事情未如你所願，逆你而行」，強調他改變了更衣室的氣氛，尤其在附加賽被打比郡擯走那次，「更衣室裏人人在哭，甚是激動，擔憂未來。你闖進來叫醒大家『我們繼續前進，下年再來』。得你一說，大家釋懷，接着一季，我們達成目標」。

信末，柯達補充了這麼一句：「你還欠我一個罰球。」17年11月，杜格拉斯為狼隊上陣射入罰球，對手正是列斯。

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