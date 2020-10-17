【英超】默郡打吡VAR再惹爭議　利物浦2：2賽和愛華頓

英超第5輪，由默西塞德郡打吡打頭陣，愛華頓主場大戰利物浦，病癒的沙迪奧文尼開賽僅135秒先開紀錄，惜後防大將雲迪積克其後傷出，主隊愛華頓憑角球追和，米高堅尼頭槌建功。 利物浦下半場由沙拿再建功領先，愛華頓當然未有放棄，大勇的卡維特利雲跳頂入網，再度追和2：2。VAR在完場前再度發功，「吹走」利物浦的入球，結果默郡打吡2：2握手言和。

開季6連勝的愛華頓氣勢如虹，挾強勢鬥同市宿敵利物浦，歷來第235次碰頭，力爭保持榜首位置。兩軍今仗同樣派出4-3-3陣式，「拖肥糖」以李察利臣﹑哈美斯洛迪古斯及卡維特利雲；早前患新冠肺炎的沙迪奧文尼病癒趕及披甲，夥拍沙拿及法明奴攻堅。

兩軍門將亦是今仗焦點，利物浦正選門將艾利臣繼續養傷，由阿祖安把守最後一關；「肥安」未有派出新加盟的羅賓奧遜（Robin Olsen），向不時犯錯的比克福特投下信任一票。

安察洛堤今仗繼續信任比克福特，由該名英格蘭門將把守最後一關。（路透社）

利物浦兩名從新冠肺炎康復的球員今仗正選披甲：

作客的利物浦開賽僅3分鐘開紀錄，羅拔臣上前助攻擺脫史密斯高文後傳中，沙迪奧文尼輕鬆射成1：0。紅軍及後繼續施壓，雲迪積克入楔接應法賓奴傳中，與出迎的比克福特相撞，該名紅軍鐵衛硬接一招，利物浦軍醫立即入場檢查雲迪積克的傷勢，最終由祖高美斯入替。

沙迪奧文尼接應羅拔臣傳中，開賽僅3分鐘打開紀錄。（路透社）

雲迪積克開賽早段傷出：

愛華頓一次角球攻勢由「占士」處理，米高堅尼接應傳中球升高一頂，阿祖安拍到皮球仍然入網，「拖肥糖」19分鐘追成1：1平手。利物浦其後在禁區頂得到一個罰球機會，隊友踩橫阿歷山大阿諾特勁射，比克福特做齣好戲，飛撲成功。

除了雲迪積克傷出外，愛華頓隊長史密斯高文在上半場中段不慎觸傷大腿退下火線，由新加盟的賓葛菲特（Ben Godfrey）入替，雙方在上半場打成1：1平手。

米高堅尼力壓法賓奴跳頂入網，上半場為愛華頓追平。（路透社）

愛華頓易邊後，J洛迪古斯右路扣大位左腳斬中，卡維特利雲遠柱頭槌接應中柱彈出。佐敦軒達臣右腳傳中，耶利文拿嘗試解圍踢出不遠，沙拿第一時間左腳撞射破網，72分鐘射成2：1，並攻入利物浦生涯第100個入球。

利物浦一次角球，祖爾麥迪比近門頭槌攻門，比克福特反應夠快單手及時撲出，「拖肥糖」保住1球落後。紅軍及後換出表現一般的法明奴，由早前在國際賽期梅開二度的迪亞高祖達入替，力爭擴大領先優勢。

沙拿攻入效力利物浦第100個入球，協助紅軍再取領先。（路透社）

利物浦的領先優勢只維持9分鐘，迪治尼左路傳中，狀態大勇的卡維特利雲化身「飛將軍」，力壓羅拔臣頭槌建功，81分鐘再度扳平，卡維特利維延續勇態，攻入今季第7個聯賽入球，連續5場有「士哥」。

卡維特利雲入球停不了，化身「飛將軍」頭槌入網。（路透社）

比賽末段，李察利臣一記粗野攔截，踢中堤亞高艾簡達拿的腳徑，球證隨即出示紅牌驅逐該名巴西前鋒離場，「拖肥糖」餘下時間十人應戰。利物浦把握人數優勢，堤亞高艾簡達拿交出一記妙傳，文尼傳中後軒達臣撞射，比克福特未能撲出入網，惜VAR及後推翻入球，最終雙方2：2平手，愛華頓連勝走勢告終。

「食詐糊」的佐敦軒達臣賽後黯然神傷。（路透社）

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