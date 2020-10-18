【意甲】39歲伊巴新冠肺炎康復後第一擊　一夫當關助米蘭殺敗國米

瑞典球星伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovich）已屆39歲，他早前才由新冠肺炎康復、今周才復操，昨晚（17日）隨即率領AC米蘭對決今夏豪花近1億歐元增兵的國際米蘭。 面對一眾當打之齡的球星，伊巴再次展現何為新冠病毒都敵不過他。

國際米蘭今個夏季重金由皇家馬德里收購阿舒拉夫（Achraf Hakimi）、又得到維達爾（Arturo Vidal）等球星，加上陣中原有的盧卡古（Romelu Lukaku）等猛將，在米蘭打吡對季初3場全勝的AC米蘭，即使有6名球員因疫情缺陣，理應不落下風。

米蘭以剛剛復出、39歲的伊巴謙莫域領導鋒線，與兩位21歲小將拉菲爾利亞奧及沙利麥卡斯合作攻堅。上半場異常緊湊，開賽僅13分鐘，伊巴接應直傳殺入禁區，他聰明地護球，引得高拉洛夫出腳將他踢跌，球證直指12碼點，伊巴親自操刀，雖然被國米門神漢丹諾域救出，但伊巴及時補中成1：0。

伊巴謙莫域克服新冠肺炎後，表現仍強悍。（美聯社）

僅3分鐘後，米蘭再有一次反擊，拉菲爾利亞奧在左路三閘線附近擺過迪岩布斯奧，殺到畸角位傳中，捕位精準的伊巴謙莫域遠柱入楔撞入成2：0。29分鐘，盧卡古門前射入為國米扳回一球。

換邊後，阿舒拉夫在無人看管下頭槌頂斜，盧卡古其後一度遭出迎的米蘭門將基安盧基當拿隆馬撲跌，但VAR裁定攻勢之中國米球員越位在先，十二碼亦因而取消。最終米蘭以2：1勝出，4戰全勝下列榜首。

剛復出的伊巴謙莫域毫無疲態：

+ 2 + 2 + 2

AC米蘭賽後寸爆死敵

在米蘭打吡中擊敗死敵，AC米蘭賽後在官方Twitter發出一系列帖文慶祝，其中一則更是有趣，直言：「國米，你已經被伊巴了！」

AC米蘭賽後在twitter打趣道：「國米，你已經被伊巴了」。（twitter）

【意甲精華：國際米蘭 Vs AC米蘭】