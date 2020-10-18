足球熱話｜羅賓奴大談強姦案內情　昔日球星連最低工資也失去

36歲的巴西球星羅賓奴（Robson de Souza）曾是球壇天之驕子，效力皇家馬德里、曼城、AC米蘭等豪門之時，收入人人稱羡。 羅賓奴在2013年捲入一宗強姦案，2017年遭定罪，流離浪蕩的他一周前再度獲母會山度士開出最低工資收留，惟最終亦被炒。

羅賓奴被控在2013年，在米蘭一間夜店參與輪姦一名22歲阿爾巴尼亞女子，2017年被判罪成，需服刑9年，不過羅賓奴一直堅稱自己無罪，他其後上訴，加上巴西沒有引渡法，一直未需服刑。

曾經為巴西國家隊上陣100次、又效力過多間歐洲豪門球會，2015年曾登陸中超廣州恆大「挖金」半年，其後回歸巴西效力明尼路時表現仍出眾，但遭判刑後，羅賓奴卻潦倒不已。

羅賓奴一周前落實重返母會山度士，更以其招牌絕技「踩單車式過人」宣傳，喻意是最後探戈。（instagram）

羅賓奴短暫在土耳其落班一年後，今年10月10日，他第三度回歸山度士，與母會簽約5個月至2021年2月，由於山度士陷入財困、更可能因欠下巨額轉會費而遭國際足協頒下轉會禁令，羅賓奴合約中的月薪只得接近巴西最低工資的1500雷亞爾（約2069港元），當時羅賓奴曾稱：「我會領最低工資踢波，最重要的是我在這裏……我在場內場外都會盡力幫助山度士。」

然而，在球迷激烈反對、山度士的贊助商要脅解約之下，球會終在10月16日宣布與羅賓奴「分手」。山度士在球會聲明寫道：「山度士與羅賓奴已達成協議，在10月10日簽下的合約暫不會生效，讓球員可以集中精神應付在意大利的案件。」

【羅賓奴曾經閃耀的足球生涯】

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受訪大談強姦案內情 指自己是女權運動受害者

連2000港元月薪也失去，羅賓奴目前只得專注在官司之上，他在社交網站放上一條自拍影片，向球迷公開道：「這番話是告訴山度士球迷、和一些處境跟我相似的人，放心吧，我會證明自己是清白的。」除非能夠打甩控罪，否則大眾和贊助商如此抗拒，羅賓奴的足球生涯實在難以延續。

羅賓奴在周六於巴西AOL出版的訪問中談到自己的控罪，他堅稱自己沒有犯法：「我唯一的錯誤是對太太不忠，我沒有強姦任何人，更沒有與任何女孩在沒有共識下約會。」他承認自己與案中女子在有共識下曾有親密接觸：「但我跟她沒有性關係，沒有性交，完全沒有……我們在有共識下開始身體接觸，持續幾分鐘後已停止，之後我已立刻回家，那女孩則與朋友留在夜店。」

羅賓奴與太太Vivian：

羅賓奴稱，翌日獲友人告知，在雙方同意下，友人與該女子發生了關係：「他們有了那樣的關係，因為那女子也想這樣做……我會為自己辯護，而我的朋友們，若他們與那女子做了些什麼事，我無法站在他們的立場說話。我只知道自己與她做的事，是經她同意的。」

訪問中，羅賓奴又指女權運動是他遭山度士解約的其中一個原因，又稱：「許多女人有時根本做不好女人的本份……我是個已婚男子，若有女人在街上說我是帥哥，那一定別有含意。」