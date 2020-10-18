【英超】VAR球證兩爭議判決累利物浦失分　被起底疑似曼聯球迷

利物浦作客2：2賽和愛華頓一仗，比賽出現兩大爭議位均跟視像助球裁判（VAR）有關。傳媒和網民立即「起底」，找出當值VAR球證庫特（David Coote）底細。 這個球證界明日之星之前已曾多次犯錯，包括上季對利物浦另一次不利判決，更有人發現他曾為曼城足球學校工作的「可疑」背景。

比賽11分鐘，利物浦一次角球延伸攻勢，正在後上攻門的守將雲迪積克，被愛華頓門將比克福特粗暴地以鉸剪腳夾跌。慢鏡頭只交代VAR檢視後認為雲迪積克已越位、故比克福特的動作並不構成十二碼的畫面，卻對如此明顯又嚴重的犯規動作視而不見，令人譁然。

根據足球球例，即使比賽已越位，期間球員如嚴重犯規球證一樣可以判罰。事發時主球證奧利華 （Michael Oliver）正面目擊經過，他對此視若無睹已夠奇怪，負責VAR的庫特從多角度慢鏡必定更加清楚那一記「收山腳」有多嚴重，然而他只集中在「那一球有沒有越位」，無視比克福特的犯規。有趣的是，該球檢視越位採用「小畫式」拉線，由雲迪積克企位拉落地的虛線是斜的，所採用的定格畫面亦有爭議。

前英超球證加拉查（Dermott Gallagher）指出，「奧利華未被指示看慢鏡，是因為庫特並不認為比克福特的攔截構成嚴重犯規。」庫特認為「不嚴重」的犯規，不單令雲迪積克傷出，即使傷勢未明，高普指這個後防大將傷勢「並不樂觀」，他在醫院檢查傷勢後，離開時需要用上柺杖，坊間甚至有傳言指此子膝部十字韌帶撕裂，或已提早收咧云云。

庫特認為比克福特「不嚴重」的攔截，不止令雲迪積克重傷離場，甚至可能緣盡今季。（路透社）

比克福特「奪命鉸剪腳」擊倒雲迪積克連環圖：

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到完場前，利物浦一記漂亮入球，庫特再次出動「小畫家」式拉線，助攻予軒達臣射入的沙迪奧文尼，怎樣看也沒有越位，偏偏他能夠「獨具慧眼」，宣布入球無效。難怪賽後軒達臣諷刺地說：「他們有時為了令入球變成越位，刻意將條線變成彎曲。我不知道他們如何做到，但我之前已見識過。」

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完場前文尼被VAR指「越位」，再惹爭議。

庫特Linkedin帳戶及自我介紹：

與曼徹斯特雙雄關係密切？

庫特兩次爭議判決，完全改變比賽流向和賽果，翻查他的執法往績，發現利物浦上季主場對般尼一戰正是由他執法，期間左閘羅拔臣曾在禁區內被踢跌，庫特沒有給予十二碼，最終只能以1：1賽和對手，球季首度主場失分，羅拔臣和紅軍領隊高普均十分不滿。

時間再撥早一些，去年10月當利物浦在英超仍為全勝之師時，作客曼聯主場奧脫福一戰正是由庫特出任VAR球證。有利迷認為曼聯先開紀錄一球，攻勢期間的犯規並未被檢視，整場比賽亦出現多次對紅軍不利判決，認為他有偏幫之嫌。

這還不止，有球迷找出庫特的Facebook帳戶，形容他的背景圖片簡直是「奧脫福的變奏版」，懷疑他是曼聯球迷。從他的Linkedin帳戶自我介紹中，他表明自己：「曾為曼城足球學校（Manchester CFA）工作，職立是足球發展經理，負責推動大曼徹斯特地區的足球和相關設施發展。」

【備受爭議的VAR球證庫特】

+ 3 + 3 + 3

老是常出現的球證「明日之星」

今次已非庫特首次當VAR球證引起重大爭議。今年2月他曾「一日雙賽」，先為車路士對熱刺出任VAR球證，再在夜場李斯特城對曼城一戰「坐房」，結果兩場均出事。先是熱刺盧施素一記「收山腳」重重踩向艾斯派古達腳脛，VAR慢鏡頭清晰可見，身為VAR球證的庫特毫無表示。李斯特城對曼城一仗兩隊各有一次手球卻有兩種不同判決，再惹爭論，庫特因明顯犯錯一度被「雪藏」。

現年36歲的庫克，是職業球證有限公司（PGMOL）力捧上位的球證界明日之星。自14歲開始已在業餘聯賽為父親的球隊出任助理球證，之後開始上球證班，並在低組別聯賽執法。25歲那年，他有機會在足總盃賽事執法，2009年他首度獲提升上英超，開始為英格蘭最高水平聯賽出任助理球證，那年他仍只有26歲。

之前他執法英冠和低組別賽事為主，到2017年首次成為英超賽事主球證，僅一年後，即獲提升至最高級別的「Select Group 1」球證。庫克在球證界上位奇快，到底是他執法水平高超，還是因為2018世界盃上連一個英格蘭球證也沒有，令PGMOL急於提拔更多星級球證？這點不得不令人懷疑。