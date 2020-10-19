英超︱熱刺遙遙領先竟「臨尾香」　韋斯咸末段連轟3球戲劇性追平

「一日未吹雞，一切都有可能」，韋斯咸完美演繹這句說話。作客熱刺上演倫敦打吡，主隊熱刺佔盡上風，開賽16分鐘已領先3球，以為今仗大局已定之際，韋斯咸未有放棄，比賽末段全是「鎚仔幫」天下，12分鐘內一口氣連追3球，最終兩軍戲劇性地以3：3完場。

早前因患上新冠肺炎未能領軍的韋斯咸主帥莫耶斯，今仗復出率「鎚仔幫」作客鬥熱刺，上演倫敦打吡戰，而以借將身份回歸熱刺的加里夫巴利亦今場另一焦點，該名威爾斯球星先列後備。

「大師兄」加里夫巴利回歸英超先列後備，心情相當不錯。（路透社）

今季由摩連奴帶領的熱刺有別於摩帥以往執教的球隊，在前線兩大主力哈利卡尼及孫興慜的帶動下，攻力相當銳利。

熱刺早段一次反擊機會，卡尼長傳予孫興慜，禁區內扣入大位右腳勁射破網，開賽僅45秒先開紀錄，攻入今季第7個聯賽入球。

孫興慜開賽僅45秒便有進帳，打開紀錄。（路透社）

「孫仔」及後回敬助攻予卡尼，在禁區頂擺脫韋斯咸守衛後射近柱得手，開賽8分鐘再建一功。熱刺今季新兵左閘利古朗左路上前助攻傳中，遠柱的哈利卡尼起跳輕鬆一頂，8分鐘後再下一城，熱刺開賽僅16分鐘已拉開3球差距，看來3分已「穩袋」。

哈利卡尼8分鐘內梅開二度，助熱刺16分鐘遙遙領先至3：0。（路透社）

英超第5輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

隨後戰情稍為平淡，兩軍未能再度改寫紀錄，戰至下半場中段，加里夫巴利千呼萬喚再披熱刺球衣登場，入替貝雲積，在熱刺再度出戰地標戰。「熱刺孖寶」卡尼及孫興慜及後再一次配合，卡尼峨眉月頂左腳熨射中柱彈出，這球中柱波竟然成為今仗的轉捩點。

韋斯咸的基士維處理死球傳中，巴貝拿（Fabian Balbuena）接應頭槌建功，「鎚仔幫」終在82分鐘破蛋，並激發韋斯咸眾將的鬥志，繼續向熱刺施壓。古法爾（Vladimir Coufal）落底傳中，熱刺中堅達雲臣山齊士情急解圍下頭槌將皮球頂入自己龍門，85分鐘追至2：3的較接近紀錄。

韋斯咸完場前12分鐘連追3球，結果戲劇性追成3：3平手。（路透社）

「餓波」已久的加里夫巴利有望在地標戰成為英雄，補時階段一次突破盡顯功架，獨闖韋斯咸禁區並扣過對手起腳，可惜僅僅貼柱出界，熱刺埋下被追平的伏線。韋斯咸最後一擊罰球傳中，熱刺球員哈利雲克斯解圍不遠被對手搶走腳下球，後備入替的蘭仙尼建奇功，禁區外勁射直飛死角入網，補時4分鐘戲劇性地追成3：3平手。

加里夫巴利下半場中段入替，可惜未能在地標戰為熱刺帶來勝利。（路透社）

【大師兄巴利歸位首度為熱刺披甲】

+ 4 + 4 + 4

熱刺由3分變1分，錯過躋身前四的機會，如今5仗得8分，暫列聯賽榜第6位；韋斯咸則以7分排第8位。