【01球評】利物浦衛冕無望？　可能是英超史上最刺激爭標戰

先是門將艾利臣，繼而是中堅雲迪積克，利物浦後防兩大支柱先後倒下，前者養傷兩個月以上，後者更是今季復出無期，對衛冕之路構成致命打擊。 新冠肺炎疫情下不一樣的球季，傳統Big 6各有弊病，5輪過後，榜首是愛華頓，緊隨其後的是上季驚險護級成功的阿士東維拉。沒有球迷入場、傷兵不斷累積，英超每一周均如坐過山車，充滿變數之下，可能會成為史上最刺激的一個球季。

利物浦2：7大敗予阿士東維拉，加上中堅雲迪積克之後受傷長唞，今季前景令人憂慮。（Getty Images）

1. 利物浦點算好？

利物浦沒有把握機會買入後備門將，堅持由阿祖安代替養傷中的艾利臣，不料雲迪積克重創長唞，夏季轉會窗剛關閉，已要期待冬季轉會窗1月4日重開買入中堅替補。洛夫雲離隊後，正選中堅如今只剩下麥迪比和祖高美斯，兩人俱是「容易受傷的男人」，如其中一人不幸再有任何閃失，尚可以法賓奴做替工，倘若兩者皆有傷，便可能要用上小將雲丹貝治（Sepp van Den Berg）和古美素（Billy Koumetio）。

不幸中的大幸，同場被踢傷的中場堤亞高艾簡達拿只需休戰一至兩周，可望在10月尾復出，錯過歐聯對阿積士及英超對錫菲聯的比賽，有機會在另一場歐聯分組賽對米迪蘭特時復出。

中場滿員時有堤亞高、軒達臣、韋拿杜姆、拿比基達（目前患新冠肺炎倦勤）、居迪斯鍾斯、占士米拿、沙基利、南野拓實、艾利洛可選，就算張伯倫同需長唞，仍有足夠人腳讓法賓奴當中堅替工。反觀門將位置只有阿祖安一人可選，紅軍今季能否蟬聯英超，能否在艾利臣復出前及時重返勝軌至為關鍵。即使失去兩員大將，加上一場2：7的恥辱敗仗，利物浦整體實力仍然有力爭奪錦標，可是上季大幅拋離對手的情況幾可肯定不會重演。

曼城亦曾2：5敗予李斯特城。（Getty Images）

2. Big 6無一隊靠得住?

利物浦季初即失去兩員大將，一眾爭標對手亦各有缺點。上季亞軍曼城開季同樣表現平平，前中後三線不停受傷患困擾，後防大將拿樸迪復出後狀態一般，並持續受傷患困擾，另一守將班捷文文迪亦倦勤至11月底；大衛施華離隊後，中場星將奇雲迪布尼百上加斤，頗有獨力難支之感，加上國家隊賽事，那怕是鐵人也會倒下，何況是不時受傷的迪布尼？前線大將阿古路6月重創，至近日終於復出，另一鋒將加比爾捷西斯又復出無期。整體實力依然強大，說爭冠似乎又欠缺一點什麼。

曼聯開季予人「不進則退」之感，買不到新中堅或防中，由中場截擊到防守也時有甩漏，1：6大敗在前主帥摩連奴領軍的熱刺腳下，隊長哈利馬古尼首當其衝成為被批評對象。踢出水準時又可輕鬆取勝，上季曾「雙殺」曼城、車路士和李斯特城，今季表現持續大起大落，老實說眾將發揮穩定程度未達爭標球隊應有水平。

曼聯隊長哈利馬古尼經常成為球迷批評對象。（路透社）

豪花超過2億英鎊增兵的車路士，一度令人充滿期待。可能希望愈大，失望愈大，迪姆華拿、夏維斯的加入，的確為中前場注入生氣和活力，可惜他們的努力因後防失誤頻頻白白浪費，面對西布朗、修咸頓均分別失3球，門將阿列沙巴拿加表現固然夠驚嚇，林柏特無故棄用魯迪格，堅持重用基斯坦臣夥拍葛特蘇馬的「致命」中堅組合，令人難以理解。新兵融入球隊需時，失去一雙富有經驗又肯回防的翼鋒韋利安和柏度，導致後防問題更明顯。實力無疑強橫，奪標也許還需要多一點時間。

北倫敦雙雄阿仙奴和熱刺今季都有回勇跡象，槍手「應贏則贏，應輸則輸」，表現算是穩定，後防人腳始終質素有限，捱足38周登頂難度不低；熱刺在摩連奴領軍下今季竟大踢進攻足球，哈利卡尼與孫興慜的組合讓對手聞風喪膽，惟維頓漢離隊後，防線失去領軍人物，各將不時患得患失。

細數之下，Big 6球隊各有弱點，共通點就是防線不穩，為今季爭標形勢帶來無限可能。

【英超首5輪大比數賽果全紀錄】（按圖進入）

+ 6 + 6 + 6

3. 疫情下的新常態

5輪賽事未完，英超開季至今46場比賽，3：3已出現過3次，5：2也是3次，4：2和4：3亦各有兩次，熱刺6：1勝曼聯，阿士東維拉7：2大炒利物浦。換言之，超過四分之一比賽雙方入球加起來超過6球，這種往日較罕有的大手交易賽果，變得司空見慣。

為什麼會變成這樣？沒有人可以提供標準答案。疫情下的球賽，沒有球迷入場吶喊助威，不單主隊優勢減少，「無人提場」之下防守球員集中力顯然大降，相對之下中前場球員變得更放膽起腳，可能是原因之一。另一方面，對上一個球季因疫情一度停擺，延長至8月中才收咧，加上國家隊比賽，所有球隊只有極少時間準備新一季，不少球員明顯未休息夠或未操起已要匆匆開季，水準亦較飄忽。

前列球隊陣中國家隊主力成員相對較多，尤其曼城、曼聯兩隊最遲唞暑，季初受影響亦較大。季初表現最耀眼兩隊愛華頓和阿士東維拉相對以逸待勞，李斯特城原本狀態不俗，華迪和蘇恩古兩大主力一傷又打回原形。「抗疫疲勞」不止我們每一個人，也會發生在球員身上，令每一輪比賽均充滿變數和驚喜（或驚嚇），什麼事和比數也有可能發生，是疫情之下的新常態。

愛華頓在5輪聯賽後續排榜首。（資料圖片／Getty Images）

4. 史上最激球季

如上文提及，英超Big 6各有缺點，爭標形勢陷入大亂鬥格局。利物浦、曼城、曼聯、熱刺、阿仙奴、車路士機會均等，暫列榜首的黑馬愛華頓和2015/16球季冠軍李斯特城，同樣有機會。上季幾乎降班的阿士東維拉大炒利物浦7：2、開季4戰4勝，他們怎看也不是爭標份子，在這個「今日唔知聽日事」的當下，恐怕不能看扁他們一定不會爆冷捧盃。

曼城主帥哥迪奧拿和利物浦領隊高普，近年大大提升爭標球隊整體質素和穩定程度，漸漸形成兩頭馬車爭標局面。一場世紀疫情，換個莊、執過位，重新洗牌一切重頭來過。以往曾出現過三隊角逐冠軍情況，今季遇上百年一遇特殊情況，英超隨時變成史無前例的多隊開放競爭。

新冠肺炎持續在全球再爆發，意甲多支球隊陸續有球員確診，連葡萄牙巨星C朗拿度也不例外，英超不時傳出職球員染疫消息。病毒大流行之下，足球以至運動比賽有多重要，既是個哲學問題，各隊職球員難免對此反思。當爭冠變得不再重要，或至少不及生命及健康重要，任何結果也變得有可能。

英超第6輪直播賽程（按圖放大）