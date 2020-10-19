【足球熱話】歐洲五大聯賽天降異象　傳統擂台躉榜首無佢份

歐洲五大聯賽在新冠肺炎疫情的「新常態」下作賽，包括球隊及球迷需要重新適應，例如英超的利物浦及曼聯在同一輪大敗，令不少球迷跌破眼鏡。各大聯賽在國際賽期後戰火重燃，而佔據榜首位置的球隊亦不是各地傳統勁旅。

港人最為熟悉的英超，開季至今5輪賽事，已曾經出現過不少令人驚訝的爆冷戰果，正如曼聯與利物浦在同一晚先後慘敗及車路士半場落後「升班馬」西布朗3球等，「Big 6」發揮異常，使聯賽榜前列出現不少「稀客」，當中包括愛華頓及阿士東維拉。

「拖肥糖」之強勢不用多談，哈美斯洛迪古斯加盟後活化球隊前線，加上卡維特利雲狀態大勇，入球停不了，創下82年來最佳的開季戰績，相隔31年再度登上榜首位置。在次席的同樣亦非「Big 6」球隊，竟然是上季僅僅護級的阿士東維拉，並同樣創出4連勝的走勢。

J洛迪古斯加盟愛華頓下，為球隊注入創造力，在今季異軍突起。（資料圖片／Getty Images）

如今前5球隊中，僅得利物浦及阿仙奴兩支勁旅，熱刺及車路士同得8分，分別排到第6及第7位。「曼市雙雄」今季雙雙不穩，雖然曼城及曼聯同在今周報捷，但只能排在第10及第14位。

曼聯防線不穩，球隊更曾經慘敗予熱刺1：6。（資料圖片／Getty Images）

英超前5位球隊（截至第5輪）：

巴塞隆拿及皇家馬德里壟斷西甲多年，兩大勁旅在開季初段同樣未能佔據榜首位置，兩軍在今輪不約而同攜手輸波，皇馬依然落在五甲當中，巴塞則跌出前列暫列第9位。

有大衛施華加盟的皇家蘇斯達及由艾馬利執教的維拉利爾同得11分，以1分之差壓過皇馬，佔據榜首首﹑次兩位。西甲前5名中，相隔14年再戰西甲的卡迪斯（Cadiz CF），今輪賽事爆冷擊敗皇馬，6戰10分暫列第5位，令人喜出望外。

巴塞隆拿與皇馬在今周一同落敗，而巴塞再度失分跌落第9位。（路透社）

西甲前5位球隊（截至第6輪）：

意甲方面，傳統勁旅AC米蘭近年戰績下滑，連續7季未能以頭4名完成聯賽。AC米蘭開季一洗頹風，聯賽3連勝並一球不失，今輪米蘭打吡2：1力克同市宿敵國際米蘭，創下4連勝並登上榜首，相隔6年再嘗榜首滋味。

班霸祖雲達斯開季雖然不敗，卻錄得兩場和波，只能以8分排在第5位，而「神奇球隊」阿特蘭大繼續神奇，暫列聯賽榜第3位。

即使盧卡古在米蘭打吡中建功，惜球隊仍然1：2不敵AC米蘭。（Getty Images）

意甲前5位（截至第4輪）：

德甲的前5位置相對正路，即使榜首並非落在拜仁慕尼黑或多蒙特身上，事關拜仁及多蒙特早前預約同一輪落敗，讓後起之秀RB萊比錫有機會獨領群雄。

法甲「擂台躉」巴黎聖日耳門在開季首兩仗，因為出現新冠肺炎感染群組，「讓半臂」下兩連敗，當一眾包括尼馬主力復出後已回復狀態，聯賽連贏5場急起直追，如今暫列第2位，而榜首由5勝2和不敗的里爾佔據。

德甲前5位（截至第4輪）：

法甲前5位（截至第7輪）：