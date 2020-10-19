行山｜全裸大媽浸浴溪澗並非水泉澳　原來極近馬鞍山利安邨錦英苑

上周，網上瘋傳一段中年女士在水泉澳邨後山溪澗全裸浸浴的片段，但據山友報料，事發地點並非在水泉澳，而是在馬鞍山錦英苑及利安邨的後山。這個水池位於牛烏石澗的下游，離大路相當近，行山路5分鐘內即抵達。

各間傳媒記者上周五到水泉澳邨，嘗試尋找中年女士出浴的水池不果，當區區議員丘文俊堅稱，片段中的水池肯定不在水泉澳邨的後山。有山友報料指，這個水池其實位於利安上牛烏水塘的路上，記者今午前往，很快就找到水池。

行山｜網傳大媽全裸溪澗浸浴片段 區議員堅稱事發地點不屬水泉澳

【網傳中年女士在水泉澳後山的溪澗全裸浸浴，影到兩名男士經過】

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沿利安邨旁的行山路走，行上樓級，經過馬鞍山繞道的橋底，接上一條十分寬敞的行人路，見到不少街坊晨運。不久，左方有明顯山路上斜，旁邊寫住「上山」兩字。跟住指示，踏上以沙石為主的山徑，上斜一兩分鐘，便至一個分岔路口。

【↓↓由烏溪沙港鐵站起步的話，30分鐘內行到水池↓↓】

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路口有兩個鐵架，行鐵架右邊的山徑，繼續前進，又行多一兩分鐘，便聽到流水潺潺之聲，抵達一條溪澗。溪澗有些石級，沿路而上，就見到一個人造水池。水池呈方形，有兩邊是石屎堤圍，各長約3米，另外兩邊則是天然石壁。水池的水源來自一道小瀑布，而堤圍下有個出水的小孔，讓水流向下游，保持池水流動。

對比記者今日實地拍攝的照片（左）與網上片段的截圖（右），相信馬鞍山後山這個水池，正是片段中的地點。（01美術製圖）

紅圈為水池的位置，接近錦英苑及利安邨。（01美術製圖）

雖然堤圍深超過1米，但未能浸滿水池，十分淺水。記者沿溪澗旁的石級上行，上到水池的頂部，從上而下望去，景觀與網上片段中的背景極相似。記者詢問在上游取水的街坊，她指該水池正是中年女士全裸浸浴的地點。

【水池一帶景色】

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記者初到水池時，池水尚算清澈，但當上游的街坊洗衫後，池水已被污染，滿佈白色泡沫。《蘋果日報》今日較早前報道，在早上7時半於此地遇上網上片段中的中年女士刷牙、洗頭和洗衫；該報道的照片顯示，當時池水滿溢。

有街坊在水池的上游洗衫及取水。（顏銘輝攝）

水池之後變得污濁，滿佈泡沫。（顏銘輝攝）

這段溪澗位於馬鞍山後山著名郊遊景點牛烏水塘之下，由水池折回山徑，再沿徑而上，行多十多分鐘，便抵達牛烏水塘。牛烏水塘的水源來自高677米的牛押山。

牛烏水塘。（顏銘輝攝）

【同場加映更多牛烏水塘景色】