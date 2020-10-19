港超聯｜理文勢簽西班牙「超級外援」　陳曉明誓奪標：是時候收成

去屆港超殿軍理文新季人腳變動不大，球隊今日（19日）公布中堅賓希路離隊，卻有望以西班牙籍「超級外援」頂替。主帥陳曉明領軍進入第三個球季，聯賽或盃賽冠軍似乎是唯一目標，「成績比進步更重要，是時候要收成了。」

理文今日展開新季首課正式操練，大軍名單跟上季大致相約，班費約2000萬。新兵除復賽前已加盟的中村祐人、黃俊皓及曾錦濤等，僅得前南區小將劉穎笙來投。主教練陳曉明相信能以不變應萬變，「這是一件好事，代表我們愈來愈穩定，不必太多改動也可提升。」

前港隊前鋒佐迪（左三）掛靴後出任理文助教，陳曉明指教練團分工更清晰，「佐迪負責練進攻，阿達（助教曾昭達）負責練防守，令我能更有效地綜觀全局。」（袁志浩攝）

賓希路離隊 西班牙超級外援有望加盟

前鋒佐迪退役加入教練團外，「黃黑軍團」亦有中堅賓希路、左閘陳衍光約滿離隊。主帥陳曉明透露，球隊已羅致一名西班牙中堅填補空缺，「死球是我們復賽時的致命傷，新兵有一定制空力，希望增加防線高度；並符合球隊從後防開始組織的踢法。」據了解，該新援合符「超級外援」資格，有待完成簽證等手續後才可到港。至於理文前鋒尼迪利，據悉該射手早前因家事回鄉，現已返港並進行隔離。

陳曉明過去兩季逐步為理文建立踢法，更領軍贏得菁英盃冠軍。今季錦標對他來說，似乎更加重要。（袁志浩攝）

陳曉明領軍第三季：是時候收成

今季將是陳曉明執掌理文的第三季，他在首季即助球隊歷史性高舉菁英盃，然而上季並無錦標落袋，來季更添壓力。「首季建立踢法、去季見進步，但第三季更重要是成績。今季是時候要開始收成，而非『叫好唔好座』。」他認為外界對球隊期望更高，即使鬥強敵也要贏或「有得打」。而理文一向崇尚地面組織，被問到會否因成績而在踢法上妥協，陳曉明這樣回應：「沒有一個理念是必勝的，但我們會嘗試演繹到最好。」

理文開操情況（按圖放大）：

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理文今季陣容變化有限，被問到富力球員會否加盟理文，陳曉明指：「我們都想擁有好球員，但條件及踢法未必合適。」（袁志浩攝）

曾錦濤久休復戰 顏樂楓揚言新季沒弱隊

至於染了一頭白髮的隊長顏樂楓，則認為球隊縱需交出成績，自己卻沒感壓力，會踢好每一場比賽。「10隊球員濃縮至8隊，沒有弱隊或假想敵可言，不會輕視任何對手。」他又希望球隊能承接去季煞科戰大勝的氣勢，順利開季，拿下上季失落的高級組銀牌錦標。

另外，理文右閘曾錦濤因不合復賽上陣資格，已有數個月未曾參與正式賽事，他笑言對新季相當期待，「人生第一次等待這麼久，很心急，始終練習跟比賽相差很遠。我十分渴望重返球場，有球迷觀戰的話更好。」曾錦濤又補充，他早已熟識球隊踢法、跟隊友默契亦不俗，「閘位球員良性競爭，大家一起改善。隊內球員很想感受亞洲賽的氣氛及經驗，希望能跟他們達成這目標。」

理文隊長顏樂楓（右二）以新髮色迎接新季。（袁志浩攝）

開季前5日未公布賽程 陳曉明：不理想

港超暫定於本月24日開鑼，惟早前有球隊提出希望聯賽延遲展開，理文最終亦贊成此建議。陳曉明解釋，是希望球隊有更充裕的準備，及確保比賽公平，「其實開賽日子早已安排好，如常踢的話我都會支持，但不希望參賽球隊間有差別。」然而足總至今仍未公布來屆港超賽制或賽程，陳曉明也坦言感到焦急，「教練不知道哪一日比賽、對手是誰，當然是不理想的事。」