【冷門行山路線】大埔滘黃路接小徑登鹿山　林蔭處處不怕太陽曬

大埔滘自然教育徑設有4條路線，是夏天避暑理想行山熱點。然而藏在大埔滘之中408米的鹿山卻成滄海遺珠，有意登上香港最高150座山峰的行山友不妨一試。

大埔滘鹿山路線資訊：

路線：松仔園 > 大埔滘林徑黃路 > 鹿山 > 大埔尾巴士站 全程：約7.5公里 需時：3.5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：2星（以5星為最高） 技術需求：1.5星（以5星為最高） 起點交通：搭九巴72、72A、73A、74A或小巴28K到松仔園站下車 終點交通：在大埔尾站搭巴士或小巴前往大埔、沙田、九龍各地

除汽水機外中途不設補給，到訪當天買齊水及乾糧才由大埔墟出發。乘28K小巴至松仔園下車，至安全島過馬路到達大埔滘自然管理區入口，開始緩緩上斜。經過公廁後，去到大埔滘自然教育徑起點，感受林蔭處處，即使中午也不怕曬，較入口涼快不少。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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分叉路沿左方「黃路/啡路」上斜，遊人變少，緊接數條斜度不低的石級，約45分鐘內上升到海拔300米。於鹿山西南的髮夾彎分叉路，選上斜的黃路，路況更見原始，約4-8分鐘留意右方樹幹一條粉紅絲帶，乃登鹿山最後之路。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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需要爬升約100米海拔，腳邊的蕨類帶來不少麻煩，穿上長褲即可解決。每隔數米發現下一條絲帶，加上前人行出來的路徑較其他方向實在，一路向東北方向行，10分鐘內即到達鹿山三角網測站。鹿山山頂被高大的樹木包圍，沒有特別景觀，勝在環境清幽，花近一小時休息。值得一提是有人在三角網測站上寫上「鹿山」及「407」，但官方地圖顯示鹿山為408米，一米差異，這麼近那麼遠。

進入行山旺季，山上人流多，希望大家上山前先了解行山禮儀：

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原路折返到大路，較難看清絲帶，迷路了一會後終回到正途。回到路口繼續向北的「黃路」走，此處的樹林茂盛，石級上青苔與及臨近香港中文大學方向的路況變窄，宜多加注意小心叉錯腳。經過乾坑一帶後，鹿山的東南方有一條小徑通往往大埔尾，入口為一個地圖及黃路標示之間（若想減低難度可沿黃路走1.5至2小時回大埔滘松仔園）。

向赤泥坪方向的下坡路十分闊落，路徑清晰，5至10分鐘後繞過山墓後出現一間相信已被荒廢的村屋。沿路見到竹林，即代表來到疑似沒有人運作的福壽農場。此處有一條溪流要小心踩過石頭過河，有雨時不宜通往。接上石屎路以為考驗已完？少年你太年輕了，綠湖村水泥路斜度較落山路高，急彎即使未令人想折返，但行山者需要不停使用四頭肌「剎車」，幸好不久便到達因意外重建的大埔尾巴士站作結。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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大埔滘一帶設較為原始的石級，路上有不少樹根。有經驗的視作跑步、跑山絕無問題。408米的鹿山沒有開揚景色，不難理解人氣較附近的針山、走馬崗等低，勝在是炎夏之選。惟人氣不高的前提下，蜘蛛網及雜草叢生是預計之內，帶備手套及穿長褲可以減少難度及受傷危險。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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建議放入背囊的行山裝備：

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