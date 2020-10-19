賽艇｜港隊大師姐李嘉文退役　以不一樣的心情結束18年運動員生涯

18年全職運動員生涯，在東京奧運延期下畫上句號，香港賽艇隊「大師姐」李嘉文坦言感受不一樣：「沒有不圓滿，就是……有點點複雜。」

李嘉文揚名於2006多哈亞運，以一面銀牌成為香港體壇「新星」，其實她2002年已首次出戰亞運，當時還未夠16歲，眨眼之間，至今當全職運動員已接近18年。

李嘉文（右）宣布退役，與妹妹李婉賢（左）以姊妹檔出戰的畫面，成為歷史。（資料圖片）

今天她於社交網站宣布退役：「這決定內心掙扎了好耐，好艱難，當中夾雜了很多不同的情緒，但我亦都必須克服，到今日我感到興奮和期待對未來的未知同挑戰。所以希望和大家分享退役的決定。」

「很多不同的情緒」，李嘉文說是「有期待的心情、對將來不清晰的心情和不捨的心情」，尤其東京奧運因為肺炎疫情延遲一年，即使不覺得這樣退役不圓滿，但她的確沒想過在這種情況下「掛槳」，她在Facebook寫道：「由三月份確定要延遲奧運，我都一直抱著樂觀的心態去面對同重整訓練。歲月、時光不等人，於不斷的高強度訓練後，要較長時間恢復，再加上傷病的情況，早前經過好深入的思考，應該係時間要做出退役的決定。」

東京奧運延期，李嘉文沒想過會在這樣的情況下退役。（資料圖片）

無奈難敵歲月，李嘉文直言過了30歲，身體更難恢復，2016里約奧運後盡了最大努力去克服傷病， 2018雅加達亞運後亦以新目標戰勝退役的衝動，但長年累月訓練和比賽，膝蓋勞損，退役確實是遲早的事。

李嘉文18年來三度於亞運摘牌。（資料圖片）

李嘉文一向不擅言辭，她透過社交網站感激家人多年支持，也特別提到母校香港紅卍字會大埔卍慈中學的校長伍達仁，「伍達仁校長是第一位推動我於賽艇的表現的人，他為了我有更好和更多的訓練，容許因晨早的訓練而批准我可以上學遲到，後來才知道，學校以前從來都沒有這樣的彈性。在中學，各位體育老師對我都有很多的支持和意見給我，我和他們現在都亦師亦友，他們的鼓勵對當時的我打了很強的強心針」。

賽艇隊是體院中每日最早練習的隊伍。（資料圖片）

賽艇隊是體院中每日最早練習的隊伍，清晨5點多已在城門河辛勤划槳。李嘉文的全職運動員合約於12月31日屆滿後，雖然不用再練習，但她笑說仍會堅持早起，始終18年來已經習慣。她退役後將讀書進修，希望當一個體育老師，靠自己的運動知識和經歷感染下一代。

李嘉文退役，香港體壇又過一代人。（資料圖片）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：