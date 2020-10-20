港超聯│傑志兩中鋒離隊讓小將上位　伍健：打造亞洲阿積士

上季港超聯冠軍傑志新球季未有積極擴軍，球隊兩名前鋒更會離隊，主帥朱志光指此舉正好為隊內小將騰出上陣時間。 「藍鳥」會長伍健更揚言，希望將傑志打造成「亞洲阿積士」，新球季續以培育年輕球員為目標。

傑志上季煞科戰在被動形勢下戲劇性奪冠，主帥朱志光曾以「銀包論」比喻爭標，形容「如跌了銀包再拾回，發覺內裏沒錢卻有一張中獎的馬票」，心情高低跌宕。

「藍鳥」為備戰周六（24日）展開的新季，上周二已開操，今日再開放練習予傳媒採訪。被問到今季「銀包」情況如何，朱志光笑指：「成班球員一起把銀包找回來，希望新季不要再跌了，改用電子貨幣或電子錢包吧。」

傑志主帥朱志光發表銀包論2.0，但球隊新球季更注重培養年輕球員。（袁志浩攝）

【傑志操練圖輯】（按圖放大）

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傑志班費稍減 伍健強調非「縮皮」

朱志光透露，前鋒洛迪古斯已單方面解約，而中鋒高美斯亦將離隊；加維蘭跟羅梓駿則有輕傷，但相信對開季影響不大。傑志會長伍健就指出，今屆班費因球季縮短，將回落至少於2000萬港元。

他強調球隊並非「縮皮」，「若11月獲亞洲足協確定亞冠盃分組賽資格，我們會再增兵組軍，填補個別位置。」伍健不排除羅致「超級外援」，但未有透露細節，僅稱球隊正進行洽談，惟疫情帶來太多不確定性，因此新季會更審慎，「上季為準備踢亞協盃，復賽前曾簽入兩名球員，最終賽事取消，影響組軍。」

傑志兩名中鋒高美斯跟洛迪古斯都會離隊，復賽前加盟的前鋒加維蘭（中）作用更為重要。（袁志浩攝）

冀當「亞洲阿積士」 傑志新季續培育小將

富力上周宣布退賽，不少球員急於尋求落班，朱志光稱曾與部份舊將聯絡，但球隊不希望抹煞現有球員的機會，因此成數不高。

伍健就認為，傑志陣中約有12至13名年輕球員有力征戰港超，加上部份老將，以及蘇沙、杜馬思及保羅等短期內可申領香港特區護照的球員，球隊已差不多飽和。「部份老將會離隊，騰出比賽時間予年輕球員。今季希望讓6至7名在1996年或以後出生的球員做主力，若他們的實力跟老將沒太大差距，就盡量派小將出場。」

「藍鳥」在過去10季香港頂級聯賽拿下7冠2亞，並囊括多個盃賽冠軍，伍健希望球隊不要驕傲，新季另有目標。「我們永遠也做不到亞洲曼聯、阿仙奴、曼城，但期望可以做亞洲阿積士，培育更多球員出來。我們仍渴望爭標，但過程中專注於發展球員。」

年僅18歲的陳晉一（右）在復賽中彈起，有力坐穩正選。伍健希望新季球隊有6至7名小將擔任主力。（袁志浩攝）

放下奪冠包袱 心態絕不放鬆

雖然球隊管理層揚言要放下奪冠包袱，但傑志隊長黃洋坦言不會因此放鬆，「看別人奪冠也不好受」。他指出「藍鳥」縱強調傳承，自己跟年輕球員互相扶持，但彼此始終是競爭關係，「我沒想過慢慢退下來，足球很殘酷，抱着放棄心態的話很不健康，大家要競爭，對球會才有幫助。」

「大哥」即將踏入另一里程碑——加盟傑志的第十季。他指自己雖已非黃金年齡，心態卻不輸當時，「仍想有進步、多踢比賽，但身體沒辦法提升，很矛盾。」在下季只得8隊參賽下，他希望足總考慮安排更多比賽，並歡迎聯賽以三循環賽制進行。