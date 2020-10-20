【足球】《法國足球》選球壇史上最佳陣容　110人候選名單惹爭議

《法國足球》將會評選球壇歷史最佳陣容，昨日公布左翼、前鋒及右翼的候選人，全部110名候選人誕生。不過，這份名單由入選者到位置分配，都引起球迷爭議。

在110名入選球員中，5屆世界盃冠軍巴西是大贏家，有20名球員入選，緊隨其後的是17人入選的意大利，之後有13人入選的德國及12人的荷蘭。入選的球員橫跨超過60年，包括金球獎首屆得主馬修斯。

《法國足球》將最佳陣容的陣式訂為3-4-3，門將、左閘、中堅、右閘、左翼、右翼及前鋒的候選名單各有10人，最終各位置選出1人；進攻中場及防守中場的候選名單各有20人，這兩個位置各選出2人。這套球壇史上最佳陣容會由170名足球記者選出，《法國足球》會在12月公布結果。

【10名最佳門將候選人】

+ 4 + 4 + 4

【10名最佳右閘候選人】

+ 4 + 4 + 4

【10名最佳左閘候選人】

+ 4 + 4 + 4

【10名最佳中堅候選人】

+ 4 + 4 + 4

【20名最佳防守中場候選人】

+ 14 + 14 + 14

【20名最佳進攻中場候選人】

+ 14 + 14 + 14

【10名最佳右翼候選人】

+ 4 + 4 + 4

【10名最佳左翼候選人】

+ 4 + 4 + 4

【10名最佳前鋒候選人】

+ 4 + 4 + 4

這份候選名單引起球迷熱烈討論，尤其是防守中場及進攻中場。在20名候選防中，球員生涯實力不算頂級的哥迪奧拿入圍，但法國98年世界盃冠軍隊長迪甘斯落選，韋拉、馬基利尼及2018年金球獎得主莫迪歷也不入圍。謝拉特入選防中的候選名單，但他職業生涯發揮最好的時段，其實是踢進攻中場。

進攻中場方面，確實太多優秀球員，難以盡錄，但《法國足球》將比利、古巴拉及普斯卡斯列為攻中，而非前鋒，亦引發不少爭議，有球迷懷疑《法國足球》想力保某些球員當選最佳前鋒。不少球迷認為比利及馬勒當拿兩大球王肯定當選，施丹、迪史提芬奴只能陪跑。

【《法國足球》公布110名候選球員】

+ 5 + 5 + 5

這份候選名單之中，有些以往的金球獎得主都落選，除了上文提過的莫迪歷之外、卡卡、舒夫真高、尼維特、奧雲、丹尼士羅等都未能入圍。

此外，入選最佳右翼最後10人名單的伊度奧在社交網站上回應，不滿《法國足球》將他列為右翼，他表示：「多謝，但我只踢過一兩季右翼（我有25年職業生涯是踢中鋒的）。」