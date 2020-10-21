英超｜車路士球員名單竟有退役施治！林柏特對門將不滿溢於言表？

施治復出？ 在轉會窗關閉後，車路士昨日公布英超大軍名單，令人意外的是，退役門將施治竟在名單之中。車路士在官網解釋，指38歲的施治入選只是在新冠肺炎疫情下以防萬一的措施。施治現職車路士的技術及表現顧問，與球會並沒有簽訂球員合約。

車路士在當地時間昨晚（10月20日）歐聯E組首戰，主場與西維爾踢成0：0，各得一分。主帥林柏特被記者問到，將施治列入英超球員大軍的原因。林柏特說：「我不會預計施治上陣，但如果我們陷入危機時，沒有人比施治更適合。我預計他不會上陣，但沒有人預計得到過去6、7個月發生的事，所以這就是施治在名單之中的原因。」

【車路士大軍名單中有4位門將】

「今季我們的名單有空位，而且新冠肺炎令這個球季變得特別。施治狀態很好，相比之下也不算年老，他宣布退役的時候，其實還有能力繼續踢下去。讓他回到大軍名單，完全沒有問題阻礙。」

車路士在官網公布英超球員名單時，亦有解釋，他們這樣寫：「施治被列入名單，作為門將的緊急替補。這是基於新冠肺炎疫情下的預防措施。」車路士官網補充，施治所簽的並非球員合約。

【施治近期參與門將訓練】

在車路士的英超球員名單中有4位門將，分別是球壇最高身價門將阿列沙巴拿加、今季新加盟的艾度亞文迪、後備的韋利卡巴尼路以及施治。阿列沙巴拿加原本是球隊正選，但表現不穩定，頻頻犯錯，不獲主帥林柏特信任；車路士今夏簽入艾度亞文迪，他最近受傷，但趕及昨晚對西維爾復出把關，為球隊保持不失。卡巴尼路的定位一直是替補，相信未來最多會在國內盃賽出場。

施治曾以球員身分效力車路士11年，贏得13項錦標，包括4次英超及1次歐聯。他上次為車路士披甲已經是2015年5月，助球隊以3：1贏新特蘭，之後他離隊轉投阿仙奴；退役後，施治重返車路士任職，最近還協助門將訓練。