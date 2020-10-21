【英超】高普發火鬧記者兼諷刺加歷查　有兩個字成為「敏感詞」

雲迪積克的名字，已從利物浦今季英超註冊名單中消失。這個紅軍防守大將被愛華頓門將比克福特以「鉸剪腳」夾跌膝部韌帶重創，本周將進行手術，預料會錯過今季大部分賽事。 對阿積士的歐聯賽前記者會上，記者自然會向高普領隊問到利物浦中路守將人手不足問題，不料他突然發火，連帶轉任足球評述的紅軍名宿加歷查亦「躺着中槍」。

今夏轉會窗，利物浦放走31歲中堅洛夫雲（Dejan Lovren），並未買入替補人選，隊中只有雲迪積克、祖爾麥迪比（Joel Matip）和祖高美斯（Joe Gomez）三個中堅球員。由於麥迪比與高美斯均屬「容易受傷的男人」，此舉令不少球迷感到憂慮。

隨雲迪積克重創長唞，加歷查在足球節目《Monday Night Football》預期，明年1月轉會窗重開時，利物浦將會買入中堅。「利物浦明年夏天的重大收購反正也是中堅，現在不過是將時間提前至1月1日（按：2021年冬季轉會窗1月4日才正式開啟），而非1月底而已。」他點名：「有一個叫烏柏美卡奴（Dayot UPAMECANO）的，他不是雲迪積克的級數，但如果那是他們所希望買入的，付出額外金錢也要將他買入。」

隨麥迪比受傷未有隨隊前赴荷蘭，對阿積士一戰紅軍只剩祖高美斯一個中堅。

高普在歐聯賽前記者會上語帶諷刺回應中堅問題。（影片截圖）

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「我們會證明你是錯的」

歐聯賽前記者會上，有傳媒問高普1月轉會窗是否已有目標中堅人選，向來談笑風生的德國人忽然發難：「還有沒有人對明天（今晚深夜）的比賽感到興趣？我們是不是整晚也要說這個話題？」

「是的，我們在新球季只有3個中堅，另加法賓奴當替補，還有一些孩子也可當替補。通常那是個不錯的數字。」他續稱，「有時是很難同時擁有4個世界級中堅的，也相當昂貴。他們其中一個會長期不獲上陣，那實在很困難。」

「那並非一個可以不停輪換的位置。如果有人認為我們在轉會市場上有失誤或什麼的，我想加歷查已經這樣說過……為什麼他們做不到這份工（領隊）而要做那份工（足球評述員），確是有一些原因的。」高普批評一眾記者之餘，連帶諷刺加歷查等轉任評述員的足球名宿。

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不能提及的兩個字

高普承認中堅人手不足，「麥迪比也不在，所以情況並不完美。那是我們的處境，必須想辦法應對。我們會看看球隊如何回應，目前大家對情況仍有點敏感，而你們顯然不是。」

「現階段我們跟你們的情緒截然不同。人們現在問的第一個問題是，『你會在轉會市場怎麼做？』」他表示：「自昨天（周一）開始，我們知道副隊長和全球最佳中堅會有一段長時間不能為球隊上陣，我們仍在等待多久。」

他自言，在問題發生前，不一定有解決方案。「現在我們正在找尋解決辦法。指定時間內，嘗試為未來找出解決方法，但我不知道它當刻看起來會怎麼樣。」顯而易見，「中堅」（Centre Back, 簡稱CB）二字，現階段無論對利物浦和高普均成為不可觸及的「敏感詞」。

雲迪積克重創，隊中有什麼人選可頂替？（按圖進入）

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高普歐聯賽前記者會中發火（中堅問題5分46秒開始）：

加歷查：「我無講過」 加利佬食花生

對於高普的言論，加歷查在Twitter大表無辜：「今季我沒有一次說過高普不買中堅是個錯誤，原因跟他自己所說的一樣。」

Not once this season have I said it was a mistake for Klopp not to buy a CB for the exact reason he states 🤷🏻‍♂️ https://t.co/w97ltPZV8x — Jamie Carragher (@Carra23) October 20, 2020

跟他亦敵亦友的講波拍檔、曼聯名宿加利尼維利立即「食花生」，轉載加歷查帖文抵死地說：「已經在打交了」，並加上一個拳套和兩個笑到喊emoji表情符號。