【歐聯】美斯建功追平曼聯名宿入球紀錄　巴塞4主力願暫時減人工

巴塞隆拿在歐聯G組首輪主場以5：1大破費倫斯華路士，美斯在27分鐘射入12碼，為巴塞開紀錄，他追平曼聯名宿傑斯的紀錄，在16屆歐聯賽事取得入球。同日巴塞在官網宣布，與4名主將續約，但合約條款包括因新冠肺炎疫情而暫時減薪。

當地時間昨晚（10月20日）的歐聯分組賽，G組的巴塞主場對匈牙利球隊費倫斯華路士。美斯在27分鐘個人突破，殺入禁區，但遭對手踢跌，球證判巴塞獲得12碼，美斯親自操刀射入，為球隊先開紀錄。美斯追平曼聯名宿傑斯16屆的紀錄，成為在最多屆歐聯入波的球員之一；比傑斯更強的是，美斯是連續16屆歐聯都有入球。

【美斯為巴塞開紀錄，連續16屆歐聯入球】

另外，美斯本身是歐聯對最多不同球隊入球的紀錄保持者，他今場將紀錄加至36隊，這36隊來自16個不同國家的聯賽。美斯職業生涯在歐聯對過41支球隊，只得魯賓卡山、馬德里體育會、賓菲加、烏甸尼斯及國際米蘭未曾被他射破。

【周二晚8場歐聯賽果】

+ 2 + 2 + 2

完半場前，巴塞擴大領先優勢，17歲的安素法迪回傳予法蘭基迪莊，之後跑入禁區，迪莊亦心有靈犀，即放一記高波入禁區予法迪射成2：0。

【安素法迪入球片段】

換邊後，巴西中場菲臘比古天奴在52分鐘拉開到3：0。

費倫斯華路士前鋒托馬克尼古恩有個單刀機會，帶波入到禁區，巴塞中堅碧基出「超技術」拉衫，拉跌了馬克尼古恩。球證不但判費倫斯華路士12碼，還出示紅牌，將碧基驅逐離場。碧基將會在下輪對祖雲達斯停賽。

【碧基被逐兼輸12碼片段】

烏克蘭中場卡拉天在70分鐘射入12碼，為費倫斯華路士破蛋。後備入替的17歲小將柏迪在82分鐘攻入首個巴塞一隊入球，加上奧士文尼迪比利完場前埋齋，幫巴塞贏到5：1完場，以3分暫排G組榜首。同組另一勁旅祖雲達斯亦旗開得勝，作客以2：0贏基輔戴拿模。

柏迪（左）後備入替，射入首個巴塞一隊入球。（路透社）

【小將柏迪入球片段】

【4名巴塞主力同日續約，願意在疫情期間減薪】

同日巴塞宣布與4名主將續約，33歲的老臣子碧基會續到2024年，違約金高達5億歐元，門將達史特根續到2025年，違約金同樣5億歐元。23歲中場迪莊及25歲守將基文迪朗格勒同樣續約到2026年，前者違約金為4億歐元，後者則為3億歐元。

【巴塞今夏已清走多名球員】

巴塞官方聲明指，這4位員會在疲情期間減薪，「經過近幾周的談判後，與這4名球員達成協議，當中包括因新冠肺炎疫情而作出的短期性薪酬調整。」巴塞收入受疫情衝擊，管理層希望一隊球員減薪三成；他們今夏轉會窗已經清走蘇亞雷斯、拿傑迪錫、維達爾及尼爾遜施美度等高薪球員。