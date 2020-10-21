【摔角】26歲會計學生為賺學費上擂台　心口遭兩連擊後倒地猝死

26歲墨西哥摔角手沙拉薩（Luis Angel Salazar）在上周六的比賽時猝死，他的母親及女友在場見證這件慘劇發生。他是一名會計系學生，靠摔角收入支付學費。最初報道指沙拉薩心臟病發，但之後他的死因改為腦動脈瘤破裂。

據網上的比賽片段，對手拉迪米度（Redimido）連續兩拳打中沙拉薩心口，再轉身一腳踢向沙拉薩。正當拉迪米度打算再衝向沙拉薩時，沙拉薩已經站不穩，倒在地上。裁判及拉迪米度連忙蹲下來，查看沙拉薩的情況。

【事發經過】

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一名場外的選手以為這一幕「假死」是表演的一部分，突然跑到場上，起飛腳踢向正為沙拉薩急救的拉迪米度。裁判馬上喝止，那名上來踢人的選手很快便知事態嚴重，都馬上協助急救。醫護人員亦趕到，用擔架將沙拉薩抬離場，送院救治。

26歲的沙拉薩是會計學生。（Twitter）

當日報道稱，沙拉薩心臟病發死亡，他的母親及女友也在摔角現場。不過，一個專門報道摔角的網站其後稱，沙拉薩因腦動脈瘤破裂而亡。

【事發片段】

Luto en la Lucha Libre en México, en pleno combate falleció Luis Angel Salazar

" Príncipe Aéreo " , víctima de una ataque cardiaco, tenía 26 años. pic.twitter.com/wOMh8JmUPS — ERNESTO Moreno Gamarra (@ermoga1971) October 18, 2020

沙拉薩本身是一名會計系學生，利用在摔角賺到的收入交學費。朋友稱他是個生活檢點的人，沒有任何惡習。他曾接受訪問，表示十分喜歡摔角，他說：「摔角帶給我的經歷，餘生也不會忘記。」

「我出身自工人階級的家庭，最近才第一次搭飛機。小時候，我見到飛機在天上飛，自此就夢想搭飛機，今年終於成真。摔角還帶給我的是，讓我更加認識這個國家（墨西哥），那些地方我從未去過。再者，我還與很多選手建立友誼，他們跟我一樣，對這項運動充滿熱誠。」