【F1】Racing Point史杜爾自爆確診　隔離10日轉陰可出戰葡萄牙站

Racing Point車手史杜爾（Lance Stroll）於艾費爾站，因身體不適未有落場，要由德國的侯根保（Nico Hulkenberg）頂替。 史杜爾周三（21日）自爆缺席艾費爾站後飛返加拿大，接受新冠肺炎檢測得陽性反應，即時自我隔離10日，新一輪檢測得到陰性反應，已準備好歸隊出戰葡萄牙站。

史杜爾於艾費爾站周六練習賽前感到不適，據報腹瀉十分嚴重，車隊領隊薩芬拿亞（Otmar Szafnauer）當時指史杜爾並非患上新冠肺炎，早於俄羅斯站就已經出現腸胃問題，但艾費爾站嚴重到不能離開廁所，才要退出由侯根保頂替。

Racing Point的史杜爾自爆確診新冠肺炎。（Getty Images）

F1艾費爾站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

不過，史杜爾周三於Instagram證實，自己在艾費爾站前強制檢疫時得陰性反應，因變成「屙Star」退出比賽後飛返加拿大，但狀況未有好轉，決定再次接受檢測確實患上新冠肺炎。

史杜爾指自己已經痊癒，可出戰今周葡萄牙站。（Getty Images）

太子爺自稱已痊癒可鬥葡萄牙站

最終，侯根保臨陣磨槍得到第8名，助Racing Point取得4分，趕過麥拿侖殺上車隊榜第3。另一邊廂，確診的史杜爾自我隔離10日，幸症狀不太嚴重，日前再次接受檢測得陰性反應，「太子爺」表示：「我身體大有好轉，我急不及待歸隊參加葡萄牙站的比賽。」

侯根保今季臨危受命，頂替Racing Point兩名車手出賽3次。（Getty Images）

「超級替工」侯根保：

Racing Point兩名車手佩雷斯（Sergio Perez）及史杜爾，今季先後確診，侯根保以後備車手身分已頂替3場賽事。

F1未來6站賽程（按圖放大）：