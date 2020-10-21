【英超】阿仙奴棄用奧斯爾　德國中場打破沉默　堅持爭取出場機會

阿仙奴中場奧斯爾（Mesut Ozil）於英超6月重開後，至今仍未出過場。「兵工廠」領隊阿迪達（Mikel Arteta）近日遞交今季英超參賽球員名單，亦不見奧斯爾的名字，意味奧斯爾連做後備的資格也沒有。 這名32歲德國中場拒絕保持沉默，於社交網站發布聲明批評阿仙奴，堅持會繼續奮鬥爭取出場機會。

奧斯爾在去季英超6月復賽後，一直都長駐後備席，對上一次為阿仙奴出場，已要數到英超3月受新冠肺炎影響停擺前，對韋斯咸的比賽。這名德國中場今季仍未出過場，阿迪達早前遞交歐霸參賽名單沒有奧斯爾的名字，如今更將他剔除出聯賽大軍名單。

阿仙奴棄用奧斯爾，沒有註冊他為英超球員。（Getty Images）

跟阿仙奴仍有一年合約的奧斯爾，周三（21日）開腔，於網上發表聲明，回應自己英超參賽球員名單榜上無名。

奧斯爾於聲明中說：「對我來說，要跟阿仙奴球迷公布此事十分困難。對阿仙奴沒有註冊我為英超球員，我感到十分遺憾。自2018年簽新約後，我一直都為我深愛的阿仙奴盡忠，但沒有得到回報令我難過。我這才發現，今時今日忠誠得來不易。我每周都保持正面，相信總有出場機會。這亦是我一直保持沉默的原因。」

奧斯爾於新冠肺炎爆發前仍是阿仙奴正選。（Getty Images）

阿迪達上任後，奧斯爾曾重返正選行列，對此他表示：「在新冠肺炎爆發前，我很高興新帥阿迪達的發展方向，眾將都回到正軌，我認為自己表現亦十分好。可是自此之後，事情又一次改變了，我如今無法為阿仙奴落場比賽。」

奧斯爾聲明指自己不會放棄，會繼續努力練波爭取出場機會。（instagram @m10_official）

繼續為人權及公義發聲

奧斯爾指倫敦對他而言「仍感覺如家」，陣中有不少奴友，與「廠迷」關係仍十分好。「無論如何，我都會繼續爭取出場機會，不會就此讓我在阿仙奴的第8個球季就此完結。」奧斯爾說：「我向大家保證會方這次決定不會改變我的心態，我會繼續努力訓練，無時無刻都會為人權及公義發聲。」

奧斯爾為球會決定感到十分失望，終於打破沉默。（instagram @m10_official）

奧斯爾宣布代阿仙奴支付「阿仙龍」扮演者薪金。（網上圖片）

奧斯爾周薪達35萬英鎊，為阿仙奴全隊最高薪球員，英國傳媒指阿仙奴希望提早終止奧斯爾合約，釋出更多薪酬空間減輕球會壓力，但遭到奧斯爾拒絕，有指會方有意1月再次嘗試。

雖然奧斯爾近年出場機會變少，但仍深受阿仙奴球迷愛戴，早前會方宣布解僱吉祥物扮演者，令到「阿仙奴（Gunnersaurus）」暫時「絕種」，奧斯爾即時表示願意代球會支付扮演者Jerry Quy，「直到不再是阿仙奴球員為止」，獲得不少球迷讚賞。

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