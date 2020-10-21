星級學長助退役運動員轉型　前田徑港將黎振浩轉戰商界

本地體壇近月在疫情下爆出「退役潮」，賽艇大師姐李嘉文、場地單車亞運代表李燕燕均在今年退役，於2016年退役的前世界單車冠軍郭灝霆寄語後輩，要懂得放下運動員光環。

為協助香港退役運動員轉型及發展第二事業，香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）2018年首推「星星伴轉型」學長計劃，由來自不同行業的著名退役運動員擔任學長，協助學員適應轉型期。

新一屆計劃除了原有的7位學長黃金寶、陳念慈、李一強、鄭家豪、崔錦棠、李穎詩及余心怡外，再邀請2名星級學長方力申及黃德森加入，令第二屆的學長團增至9人。（葉詩敏攝）

經過兩年時間，首屆計劃已圓滿結束，第二屆計劃亦即將展開。大會今日（21日）在奧運大樓舉行嘉許典禮，久未露面的郭灝霆（Marco）與前田徑港將黎振浩也在典禮現身，二人原來屬同一位「學長」、由棒球猛將轉型商界的李一強。

Marco作為繼黃金寶後第二位擁有「彩虹戰衣」的香港單車運動員，聽到師妹李燕燕退役後的感想，頗有感悟。

郭灝霆與黎振浩（右）席間上台分享轉型歷程，後者表示希望能在社會帶來來自體育界的回饋。（葉詩敏攝）

李燕燕：退役後需自律

今年6月決定退役的李燕燕，曾在2018年雅加達亞運夥拍李慧詩奪得亞運團體爭先賽奪銀牌，她坦言因疫情下多了時間靜下來，想清楚自己路向，因而退役並重返校園：「希望可以透過計劃適應社會，做運動員時，會有人幫自己處理很多事，也有很多人遷就自己，教練又會為你計劃，退役後所有事都要自己處理，要自律。」

在旁的Marco聽着聽着點頭同意：「你會這樣想，非常好。」他表示退役後花了一年適應精英運動員的作息時間、生活，以及待人接物的態度。

前棒球運動員李一強是二人「學長」，為二人在運動員轉型上解困。（葉詩敏攝）

退役後拋開世界冠軍和傑青身分的他坦言：「運動員轉型最難的是，要認清自己身分，做運動員時太幸福了，當然也有努力，但運動員身分較特殊，有成績時所有人都會『跟』住你，退役後需要調整。」

Marco最近完成了碩士學位，笑言寫了15000字畢業論文：「以前會考都僅剛剛合格，需兼顧讀書與學業，中間很艱難，但自己努力過，由艱辛過程到完成學位。」

在2016年退役的郭灝霆以過來人身分，為6月宣布退役的李燕燕給予意見。（葉詩敏攝）

黎振浩：每日有新挑戰

至於男子4×100米的香港紀錄保持者黎振浩，於2018年亞運後漸漸退下賽場，去年於銀行工作，他與Marco一樣修讀創業管理碩士課程，由運動員轉戰商界，黎振浩有感而發道：「我用了近20年發展運動員生涯，好多事情是累積的，去到新行業需加倍時間學習新知識，也要再累積經驗。」

他不諱言「追時間」去再發展第二事業有時會較吃力，惟他認為運動員的堅毅與不服輸個性也許會適合金融等行業：「每日都會有突發的挑戰，今日以為搞掂了，明天又有新東西『衝』過來，但如果是鍾意Fight的運動員，蠻適合的。」

日前宣布退役的賽艇運動員李嘉文亦是「教育獎學金計劃」受惠運動員之一。（葉詩敏攝）

於兩日前宣布退役的賽艇代表李嘉文於典禮上坦言，因未正式搬離體院，對退役還未有實感。33歲的她為港屢奪殊榮，曾代表香港出戰兩屆奧運，結束20年運動員生涯的決定不是易事，惟有感體力和傷患已不足以應付東京奧運目標，現於教大就讀「Social Science & Sports Management」，她坦言卸下運動員身分，讓自己有更多時間沉澱，好好思考未來發展方向。

這名賽艇大師姐寄語後輩，「全心全意去訓練，當有時間和精力為訓練去付出，要完全付出，這樣才知道自己可達到多高水平。」