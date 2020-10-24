馬鞍山行山路線｜牛烏水塘宛如鬧市綠洲　烏溪沙起步兩小時內來回

牛烏水塘位於牛押山的山腰上，鄰近利安邨及錦英苑等屋苑，是馬鞍山居民行山晨運的好去處。牛烏水塘隱於谷中，景觀明媚，水面波平如鏡，映照湖光山色，上落水塘的路程不遠，來回需時兩小時內，適合半天閒遊。

牛烏水塘路線資訊：

路線：烏溪沙港鐵站 > 沙安街 > 馬鞍山繞道橋底 > 牛烏石澗下游水池 > 牛烏水塘（原路折返） 路程：2.5公里 需時：1.5小時 體力需求：1.5星（路程短，上落亦不崎嶇，馬鞍山街坊晨運路線；以5星為最高） 技術需求：2星（部分為原始山徑，多路口而欠路牌；以5星為最高） 起點交通：烏溪沙港鐵站B出口 終點交通：同上

區外人要前往牛烏水塘，可以搭港鐵到烏溪沙站下車，車站內有便利店，站外亦有街市，方便行山人士購買糧水。經B出口後，繼續直行，離開交通交匯處，經紅綠燈橫過馬路，之後再經安全島，橫過翠擁華庭的入口，沿沙安街行。

行經一幅丟空的土地後，不用進入利安邨，就轉左落樓級，沿石屎小徑行。石屎小徑位於空地及利安邨之間，寬闊好行，頗多樹蔭。行約5分鐘，便至平路盡頭，上石級至馬鞍山繞道的橋底。上完樓級繼續直行，再上另一條樓級，行至公路另一邊的小徑。

▼由烏溪沙站出發，按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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上完樓級後，接上平坦小徑轉右行。這條路鋪得非常好，十分寬闊，間中會有街燈及垃圾桶。行約5分鐘，經過一個山墳區後，留意左方叢林中有沒有大型石屎建築物。不久，會發現左邊的草叢中斷，在兩棵高樹之間，出現了一條小徑。

▼認住上山徑路口！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

沿小徑行入去，見到那座石屎建築的牆上寫住「上山」兩隻紅色字，請認住這個上牛烏水塘的路口。沿排水渠旁的原始山徑上斜，由這段路起，路面會有大小不一的石頭，凹凸不平。行了兩三分鐘，就到了一個分岔口，那裏有兩個鐵架。鐵架右方有兩條路，左路平緩，通往牛烏石澗下游的水池，右路上斜，通往牛烏水塘。我們可以先選左路，往水池看一看。

行了一兩分鐘，聽見水聲，抵達溪澗。沿澗右邊的石級上行，很快就見到一個呈方形的人工水池。水池約一米多深，其中兩邊有石屎堤圍，長約3米，另外兩邊則背靠天然大石。水池的水源來自小瀑布，堤圍下有去水位，保持池水流動。澗旁的石級還可以上到池頂，從高處俯瞰水池。

▼先看下游特色水池！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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觀賞完這座雅緻的水池後，原路折返那個鐵架路口，行另一條路繼續上斜，前往牛烏水塘。山徑在谷中林蔭下，這段路很有原始山徑風味，時而泥路，時而亂石滿佈，間中會有樹根盤桓在路面。不過，這是馬鞍山居民的後山，常常有人行，所以路面都很清晰，不易迷路。

沿山徑上斜約10分鐘，便到牛烏水塘，那兒有分岔口，左路明顯地通往水塘的水壩，而右路泥徑則是繼續上斜。要欣賞牛烏水塘，可以分4個層次，首先沿壩而行，之後石灘散步，再到瀑頂駐足俯視，最後可到上游的林蔭小澗中休息。

▼教你行上牛烏水塘！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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牛烏水塘的水壩呈「人」字形，不少遊人都喜歡坐在上面。在壩上，可以盡覽波平如鏡的池水，倒映着兩邊的叢林；水壩的對面是一個三角形石灘，灘後有瀑，為牛烏石澗。再往上望，則是如屏風般的牛押山，水塘彷彿被青翠的林壑環抱，與世隔絕。

▼牛烏水塘水壩景色▼

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行完水壩，回到壩頭，請留意，壩下有泥路入林，可通往水塘後的石灘。跨過壩頭，沿徑而行，約行兩三分鐘，便至石灘。從這裏望牛烏水塘，感覺跟完全不同，馬鞍山的高樓大廈就在不遠處拔地而起，令人感覺這裏是鬧市中的綠洲。

牛烏水塘並非水務署管理的水塘，據網上資料稱，它建於1963年，為當年的烏溪沙兒童新村供水。兒童新村已經停辦，現改建成烏溪沙青年新村。

▼教你前往水塘後石灘！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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石灘後有一道小瀑布，由於是日水量不多，只在灘後形成小水潭，未能接通牛烏水塘。瀑布上有一條小型石屎堤壩，有些人會冒險沿瀑旁石壁而上，但較穩健的方法是原路離開石灘，回到路口，行左邊的泥徑上斜。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

行了兩三分鐘，到一個「T」字路口，右邊的路上斜，可以前往更上游，左邊的路平緩向下，則通往瀑頂的小堤壩。行至瀑頂堤壩上，俯瞰整座牛烏水塘，由近到遠，由下至上，瀑布、石灘、水塘、水壩及城市，一層接一層，組成一幅獨特的圖畫。

▼行上牛烏水塘上游瀑頂！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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離開瀑頂小堤壩，回到剛才的「T」字路口，有興趣看看牛烏石澗的話，可以直行上斜，沿住那有行山人士架設白色繩索的路上去。行多幾分鐘，山徑回到澗旁，沿澗而行，盡頭是清潭小瀑。這裏水流不算多，路旁有些晨運人士留下的物資，亦有街坊專程上來上游取水。如果石灘及水壩多人的話，可以上到這裏休息。

▼前往再上游的位置！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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如果由「上山」紅字路口起計，包括沿途拍照，行了30分鐘，就到了牛烏水塘上游的牛烏石澗；若果由烏溪沙站起計，則行了45分鐘。牛烏水塘一帶多小徑，溪谷兩旁就有馬尾脊及吊手北脊，上攀牛押山及吊手岩，但這次介紹簡單路線，暢遊完牛烏水塘及小段石澗後，就原路落山。

▼原路落山回烏溪沙站！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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這條路線來回全程約2.5公里，需時1.5小時，就算慢慢行的話，相信2小時內都行得完，而且它十分接受港鐵站及馬鞍山市區，交通便利，是半天郊遊的好去處。

體能需求方面，雖然要上落斜，但不算上得急，也沒有長長樓級，而且路程不長。難度方面，雖然山徑部分的路面有石頭，凹凸不平，但這條路長期有街坊及晨運人士行，已經被行到明顯寬闊。

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