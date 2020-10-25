【嘉道理農場行山路線】最快方法直上觀音山　落山漫遊景點看動物

早前海洋公園推出「森度遊」活動，「畀錢行山」引起熱議。不過，在香港真的有座山要付款入場才能行到，那座就是位於嘉道理農場內的觀音山。這次的路線由農場入口出發，經四柱擎天，接馬路登上546米高的觀音山，之後順住落山的路參觀蘭花谷、彩虹亭、猛禽之家、豬舍等景點，最後買農場雞蛋，回到農場入口。

觀音山行山路線資訊：

路線：農場入口 > 農場小賣店 > 擎天徑 > 四柱擎天 > 觀音山 > 蘭花谷 > 彩虹亭 > 猛禽護理中心 > 本土哺乳動物屋 >農場小賣店 >農場入口 路程：6.1公里 需時：3小時 體力需求：2星（上落山多，都需要一點體能；以5星為最高） 技術需求：1星（全程靚路，指示清楚；以5星為最高） 起點交通：從太和或錦上路乘搭九巴64K到嘉道理農場 終點交通：搭九巴64K離開，前往大埔或元朗方向

大家可以乘坐九巴64K於嘉道理農場站下車，64K途經多個港鐵站，建議坐西鐵的朋友可以在錦上路上巴士，乘搭往大埔方向的班次；而坐東鐵的朋友就最好在太和站上車，乘搭往元朗方向的巴士。雖然嘉道理農場內有素食亭，但建議大家在市區買齊糧水。

由太和站起計，搭了20分鐘巴士，就抵達嘉道理農場。農場的開放時間由上午9時半至下午5時，下午4時後就謝絕遊客入場。農場周末周日都會開放，但每年有約10年休息日，例如農曆新年假期，詳細請參閱農場網頁。

▼進入嘉道理農場！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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落車後，沿斜路行到售票處，12歲以上成人每位30元，5至11歲小童每位15元，而5歲以下或者長者則免費入場。嘉道理農場設有園內觀光巴士，有需要的可以搭車由農場入口直上觀音山，但搭車要另外收費，而且班次有限，請大家留意農場網頁。

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買票入場後，行到一個放了多張長凳的休息處，再繼續直行的話，就會去到素食亭，如果一會兒落山後肚子餓的話，不妨一試。離開休息處，沿樓級上到一個大樹成蔭的廣場。行過廣場，再上樓級，之後轉右，往農場小賣店方向進發。

途中經過廁所，繼續行樓級，就會來到農場小賣店。其實，小賣店中只有少部分農產品出自嘉道理農場，例如雞蛋及蔬果。沒理由帶住農產品行上山，所以打算落山時才購買，但聽到小賣店職員說，遊客可以先付款，保留單據，到離開農場前才拿貨品。

小賣店外有個大涼亭，涼亭後有條石屎樓級，轉過彎，再上多段樓級，就接上馬路，轉左繼續上斜。不久，行至一個「T」字路，轉右繼續上斜。

行多幾分鐘後，會發現馬路左邊有道石屎樓級，樓級兩邊有鐵欄，並有一個寫住「擎天徑」的路牌。我們沿擎天徑的樓級而上，上完樓級，變為斜路，這段山路都幾好行，在林蔭之下。擎天徑會帶大家由240米高，上到300米高的位置。

▼教你上觀音山！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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行了15分鐘擎天徑，經過一個消防水缸，上多段樓級，便再接上馬路，來到第一個景點四柱擎天。四柱擎天是4條花崗岩石柱，本身是中環前郵政總局的門柱。往下行幾步，有個瞭望台，可以遠眺林村谷的風光；農場會在這裏放生被拯救及康復的猛禽。

不過，我們不會繼續落山，而是沿四柱擎天正前方的馬路上斜，而馬路後那座尖峰，就是今次的最高點觀音山。之後直至到山頂的路都是馬路，但要留意的是，嘉道理農場內的馬路間中會有車出入，請大家行山時小心。

沿馬路上斜15分鐘，行到一個位於400多米高的路口，那兒有座世界主要城市指示牌，還可遠眺大刀屻及雞公嶺的景色。我們跟住往觀音山的指示牌，轉右繼續上斜。行多5分鐘，路口再轉右，途經一個廁所，再上到一個路口，繼續轉右上斜。沿馬路行，每個路口都有清晰的指示牌。

不久，行到上觀音山的巴士站，上頂的路在兩條柱之間。這兩條龍鳳柱被視為山頂的大門，象徵繁華、長壽與和諧；旁邊的山坡上有個「靜」字。沿路繼續上斜，馬路繞到另一邊，景色也有變化，看到香港最高峰大帽山。很快，就行到上546米高的觀音山。在嘉道理農場的高處行走，有種去了台中清境農場的感覺。由農場入口起計，行了約1小時到頂。

▼上到山頂！按圖看清觀音山頂的景色▼

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沿兩塊大石間的山徑行入去，穿過叢林，景色豁然開朗，俯瞰整個林村谷，遠眺大埔。山徑繞頂而建，繼續行去，景色變成石崗及錦田平原。之後，山徑回到馬路。旁邊的階梯上有片圓形草地，入面有座觀音像。據農場的介紹，多個世紀以前，農夫會登山來拜奉觀音，祈求平安、子嗣和豐收。

行上階梯，叢林下有個「熱氣洞」的小牌，在叢林中原來有4個熱氣洞，山中的熱氣會從岩石的裂縫中釋放出來。如果冬天來到這裏的話，當洞口的暖氣遇上濕冷空氣時，就有機會見到彌漫空中的霧氣，彷如仙境。本地人稱這個現象為「龍的呼吸」。不過，農場方面都不肯定這個現象的原因，他們的網站上寫：「估計來自地下深處，或由於炎熱的夏天高溫儲藏在山內，其後慢慢釋放之故。」

▼開始落山！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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觀音山沒有其他大路下山，我們沿上來的馬路落斜，途中瞧見前方有個中式涼亭，好奇沿小徑入去一看，原來此亭叫胡挺生紀念亭。看一看後，原路回到馬路，繼續落斜。

直至落到世界主要城市指示牌，就不跟上山的路線，我們選擇右邊的馬路落斜，因為那邊有較多景點。落了5分鐘，就行到蘭花谷，在這個路口轉左再落斜，沿「下山區」的方向行。

▼按圖看清落山路線、沿途風景、設施▼

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留意馬路左邊，會有個「彩虹亭」的路牌，可以轉入山徑行。如果跟住馬路行的話，路程會較長，而且錯過很多有趣的景點。沿樓級落去，很快就見到高兩層的彩虹亭，遊人可以在亭中觀賞旁邊的飛瀑，這是農場內最大的瀑布。

參觀完彩虹亭，沿石級路往下行，會行至一條石拱橋，請過橋繼續行，至山徑路口轉右，繼續落，不久就落到一座建築物旁。推開右邊的小木閘，拾級而下，行至山徑出口，接上馬路，轉右再落斜，就去到十字路口。

路口右邊有艾先生猛禽護理中心，遊客可以近距離觀賞貓頭鷹。我們就行左邊的馬路繼續落山，留意馬路右邊會有個落樓級的路口，有路牌寫住「瀑布池」。沿住溪澗兩旁的小徑徐徐下山，間中可以經過特色石橋或者踏石過澗。之後會落到淡水生物屋及兩棲爬行屋，入面冷氣開放，相信夏天時會大受歡迎。

▼按圖看清落山路線、沿途風景、設施▼

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沿溪澗旁小徑再落，就去到本土哺乳動物屋，入面有豹貓及果子狸；旁邊還有猛禽之家。離開小徑，接上馬路，往左邊行，會經過豬舍，再前的話，就到農場小賣店。遊客可以在小賣品購買農場出品的農產品。最後落樓級，很快就回到農場入口，完成旅程。

這條路線全長約6公里，全程快行需要2小時15分鐘，若果下山時慢慢參觀沿途景點的話，預算3小時會較佳。這條路線安排是先行最直接的路登觀音山頂，之後在落山途中漫遊農場中部分景點。

沿路不是馬路，就是鋪設過的山徑，十分好行，而且樹蔭亦多，廁所等設施十分常見，絕對是一條合家歡的行山路線。如果不想太辛苦的話，更可以在門口售票處買車票，直接搭車上觀音山頂。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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