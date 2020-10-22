【歐聯】基沙文揭西班牙報章種族歧視　涉事記者向安素法迪道歉

巴塞隆拿翼鋒安素法迪（Ansu Fati）今季表現出色，日前歐聯對費倫斯華路士，亦貢獻一球助巴塞大勝5：1。不過，賽後卻有基沙文揭發西班牙報章《ABC報》的報道，以充滿種族歧視的字句形容法迪。 事件引起關注，涉事記者最後公開向法迪道歉，稱「對引起誤會感到悲傷」。

《ABC報》記者Salvador Sostres於報道巴塞大勝費倫斯華路士5：1的文章中，指法迪「跑起來如羚羊，又或如逃避警察的黑人小販一樣」。

對費倫斯華路士一戰未有上陣的基沙文，讀完報道後十分憤怒，於Twitter表示：「安素法迪是個出眾的小伙子，值得得到任何人都應得的尊重。向種族歧視說不，向無知說不。」

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

事件引起極大回響，基沙文的Tweet有近13萬人讚好，Sostres其後於報章刊登道歉，辯解自己本意並非出於歧視。他說：「我的本意是頌讚法迪盤扭時的優美，以及這名年輕球員的才華。有些用詞被看成種族歧視及侮辱，但這全非我的意思，由他出道至今，我每一篇報道都並非要歧視他。」

「我為引起誤會感到悲傷，如有任何人感到冒犯，我懇求你的寬恕。」Sostres寫道。

法迪今季表現出色，現時為球隊首席射手。（Getty Images）

於西非畿內亞比索出生的法迪，今季為巴塞上陣5場入4球，為球隊現時首席射手。法迪6歲隨父母移民西班牙，如今已成為西班牙公民，今年正式成為西班牙國腳，4場錄得一個入球。

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