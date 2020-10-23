【歐霸】阿仙奴作客驚險反勝維也納迅速　柏迪首度正選大獲好評

歐霸盃分組賽掀起序幕，阿仙奴首戰作客奧地利的維也納迅速，今季表現穩建的尼奴鮮有犯錯導致失球，幸好及後由大衛雷斯及奧巴美揚各建一功，以2：1反勝對手旗開得勝。新兵湯馬士柏迪今仗戰足90分鐘，首仗正選登場表現即獲好評。

阿仙奴連續4季出戰歐霸盃，今季被編入與挪威的莫迪﹑奧地利的維也納迅速及愛爾蘭的鄧達克的B組，兵工廠首戰作客造訪奧地利鬥維也納迅速。

阿仙奴主帥阿迪達先收起隊長奧巴美揚，改以尼基迪亞夥拍拿卡錫迪及尼高拉斯比比攻堅，新加盟的中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）則首仗為球隊正選上陣。

主隊維也納迅速在上半場攻勢更具威脅，一次右路橫傳撞射起腳省中加比爾後改變方向，幸好把守最後一關的尼奴反應快將皮球沒收，該名阿仙奴鋼門上半場末段再度單手救出對方近射，半場力保不失。

尼奴在上半場屢救險球，惜下半場一次失誤，使他早前的努力付諸東流，尼奴在自己禁區內處理回傳時，不慎被對手截去皮球，結果導致球隊失守。

尼奴近來表現穩建，今仗竟然犯下低級的錯誤，而一個失誤或多或少打擊尼奴的信心，及後再度處理回傳時顯得「慌失失」，踢出不遠隨即被對手起腳試射，「一人做事一人當」，尼奴及後撲出攻門。其後尼奴出迎時大腳解圍，卻不慎省中大衛雷斯，對手差點因此得利，幸好對方起腳斜出。

當阿仙奴落後時，阿迪達立即「撳掣」換入隊長奧巴美揚加強攻力，戰至25分鐘終有收穫，尼高拉斯比比死球傳中，大衛雷斯頭槌建功追平。4分鐘後，艾利尼交出妙傳，比利連右路入楔落底地波傳中，奧巴美揚完成最簡單任務，將皮球送入空門，阿仙奴4分鐘內連入兩球，最終有驚無險以2：1反勝維也納迅速。

壓哨從馬體會加盟的中場湯馬士柏迪，今仗首度正選為阿仙奴上陣便戰畢全場，該名加納中場十分勤力，上半場曾經狂奔返回後場並及時攔截對手，順利化解危機。柏迪今仗同樣有亮眼的數據，其中8次搶回控球權及5次破壞對方傳球，證明他在中場的搶截能力。

阿迪達賽後盛讚柏迪的發揮，指他在今仗展現在中場的統治力，「他（柏迪）的表現十分穩定，當球隊在下半場壓前進攻，他一人控制了中場，我十分期待柏迪日後的表現。」

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