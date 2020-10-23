【歐霸】熱刺李城分途贏3：0　雲尼斯奧斯地標戰即交兩助攻

熱刺與李斯特城分途主場出擊，出戰歐霸盃分組賽，最終不約而同以3：0擊敗對手，連同阿仙奴3支英超球隊悉數在歐霸旗開得勝。 熱刺的「前線孖寶」哈利卡尼及孫興慜先列後備，主帥摩連奴改由兩名加里夫巴利及雲尼斯奧斯攻堅，雖然二人今仗未有進賬，但球隊同樣順利全取3分。

熱刺與比利時的安特衛普﹑保加利亞的盧多格德斯及奧地利的寧斯同列J組，熱刺首戰主場迎戰實力稍遜的寧斯，主帥摩連奴今仗選擇輪換，先將哈利卡尼及孫興慜收起，改由兩名新加盟的雲尼斯奧斯及加里夫巴利，配合盧卡斯莫拉攻堅。

雲尼斯奧斯首度披上熱刺球衣上陣。（Getty Images）

歐霸焦點賽事戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

雲尼斯奧斯首度為熱刺披甲，該名賓菲加借將早段一次頭槌斜出，雖未能交出入球卻造就隊友建功，左路地波傳中予同鄉盧卡斯莫拉面對龍門射成1：0，熱刺18分鐘打開紀錄。9分鐘後，利古朗在左路發難，獨力擺脫4名寧斯球員後加里夫巴利橫傳予拉美拿，及後再傳給邊路的巴利，「大師兄」隨即左腳腳面傳中，寧斯守衛情急下解圍變「烏龍」，熱刺帶兩球領先優勢返回更衣室。

利古朗在熱刺第2個入球是功臣，獨力擺脫4名球員顯功架。（Getty Images）

摩連奴下半場中段換入孫興慜及迪利阿里，該名英格蘭球員單刀面對門將起腳，皮球封阻後彈向龍門，寧斯門將及後在白界線前解圍，惜客軍難逃再度失守。雲尼斯奧斯頭槌二傳予孫興慜建功，該名韓國球星攻入今季第9個入球，最終熱刺3球淨勝寧斯。

後備入替的孫興慜今仗又有斬獲，攻入今季第9個入球。（Getty Images）

雲尼斯奧斯首仗登場，隨即交出兩個助攻及5次關鍵傳送，摩連奴認為該名巴西前鋒仍可有更好的表現，畢竟依然在融入階段，「對不諳英語的雲尼斯奧斯而言，要立即適應並融入球隊並非易事，他依然在摸索，在這個情況下他已交出不俗的表現，我相信他有能力做得更好。」

該名賓菲加借將直言在摩連奴麾下出戰感覺良好，並希望從熱刺各人身上學習。巴西同鄉盧卡斯莫拉同樣大讚雲尼斯奧斯的發揮，並指他正是熱刺需要的球員，一直缺乏的另一名中鋒。

雲尼斯奧斯地標戰即交出兩個助攻。（Getty Images）

另外，李斯特城同樣在主場鬥烏克蘭的索爾亞（Zorya），尖刀華迪繼續養傷，由伊恩拿祖在前線掛帥，該名比利時前鋒上半場交出兩個助攻，造就占士麥迪遜及哈維班尼斯各建一功，伊恩拿祖下半場把握對方後場失誤入球，最終李城3球擊敗索爾亞。

伊恩拿祖今仗兩傳一射，助李斯特城3：0擊敗索爾亞。（路透社）

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