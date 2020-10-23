【歐霸】久保建英「黃潛」首次正選　1入球2助攻創日本球員紀錄

「足球小將」久保建英在維拉利爾的借將生涯，漸有進展。「黃色潛水艇」在歐霸盃I組首仗旗開得勝，久保首次正選上陣，先開紀錄又兩度助攻。 受利好因素刺激，今周西甲正選有望，皆因上訴得直，打甩黃牌避過停賽。

維拉利爾主場迎戰土耳其球隊施華斯堡（Sivasspor），教練艾馬利安排另一批球員上陣，與上周末西甲對華倫西亞的正選陣容，只有3人相同。久保建英首次正選，僅13分鐘即把握對手門將撲出不遠，衝前補射，為球會射入第一球。他建功不久，傳出直線出卡路士巴卡（Carlos Bacca）射成2：0。

久保建英射入效力維拉利爾第一球。成為取得最年輕取得歐洲賽入球的日本球員。（路透社）

「黃潛」開局順風順水，但施華斯堡急起直追，扳平2：2完半場。久保下半場開出角球，讓首次上陣的熱刺借將祖安科夫（Juan Foyth）頭槌建功，再次領先。科夫及後從中圈一腳獨到的傳送，送柏高艾卡沙（Pace Alcacer）一程，射成5：3完場。久保賽後認為領先之後，對手利用長傳及高空球反壓，一度受壓，「戰情艱辛，幸而我們撐得住」。

表現搏取教練信心，久保今戰表現有望獲得正選。（路透社）

熱刺借將祖安科夫首次披甲，亦有入球與助攻各1球。（路透社）

久保在開季6場西甲都後備上陣，出場時間少，傳出皇家馬德里有意提早收回。久保亦曾表明渴望有更多機會，證明實力。上回西甲對華倫西亞一記後抽助攻，助球隊奠勝，卻在完場領第二面黃牌，生涯第一次被逐。維拉利爾為此向西甲賽會上訴，獲接納久保先觸球後接觸對手，按去勢無可避免與對手硬碰，同意取消第二面黃牌，只需為第一牌黃牌罰款180歐元。久保可以在今輪西甲對卡迪斯一戰上陣。

19歲，前途無限。（路透社）

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