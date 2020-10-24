【菁英盃】愉園22歲大軍勇挫班霸東方　鮑家耀：球員開心得如奪冠

港超聯勢掀起一場青春風暴。開鑼日頭場的晉峰踢出驚喜，尾場的愉園也不輸蝕，這支平均22.6歲的大軍臨完場前連入兩球，爆冷擊敗東方龍獅。

兩軍半場互交白卷，戰至後段才入「戲肉」，辛祖80分鐘接應右路角球於前柱跳頂，皮球橫越小禁區內的人群、於混亂中入網，為東方打破缺口。

辛祖（藍衫10號）為東方先開紀錄。（袁志浩攝）

「快活谷」一眾小將在在落後下未有放棄，兩名中堅葉卓文跟盧斯安奴在補時階段的3分鐘內先後憑角球建功，結果助愉園戲劇性以2：1反勝班霸東方，取得球隊自上季復賽後的首場勝仗。

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愉園在補時第3分鐘攻入反超前的一球，後備席職球員興奮慶祝。（袁志浩攝）

【新球季開鑼：愉園爆冷反勝東方2：1】

+ 6 + 6 + 6

葉卓文轟職業生涯首球

愉園跟東方無論在班費及實力上都有很大段距離，入球功臣葉卓文指全隊賽前目標只是搶分，對最終獲勝感到意外。他道：「能擊敗去季的雙冠王，感受特別大，加上今季第一場就開齋，相信對接下來的士氣有很大幫助。」

他憶述隊友在失球後相當氣餒，但指球員仍抱很大決心，爭球時去到盡、絕不輸蝕予外援，因此成功反敗為勝。攻入職業生涯首球的葉卓文說：「尾段博到兩個入球，很開心。上季已渴望有進帳，今季首場即完成目標，希望可再達成第二個目標——聯賽前6。」

愉園中堅葉卓文攻入職業生涯首球，完成個人今季首個目標。（袁志浩攝）

鮑家耀勉球員勿自滿

「快活谷」此役正選11名球員平均年齡只有22歲，主帥鮑家耀讚揚球員發揮超水準，「以往鬥強隊都會踢5後衛，今日改踢4後衛，也有點擔心。幸好球員表現比想像中好，希望他們能夠維持水準。」

愉園上季曾擊敗流浪，惟最終成績被取消，鮑家耀笑言球員獲勝後興奮得如奪冠一樣，「他們始終是一班小朋友，我要經常督促、提醒他們，希望全隊不要自滿。」

愉園以平均22歲之齡的人腳擊敗東方，主帥鮑家耀勉勵球員切勿自滿。（袁志浩攝）

【新球季開鑼：菁英盃分組賽晉峰2:3南區】（按圖放大）