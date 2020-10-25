嵐秘密拍攝演唱會累棒球賽兩度中斷　尊尼事務所公開道歉

日本殿堂級男子組合Arashi嵐周六（25日）於日本新國立競技場，錄製「嵐フェス2020」 （ARAFES 2020）演唱會，預定在11月3日的出道周年紀念於網上播放。 然而，原定保密的拍攝活動，卻因一場日本職業棒球賽，意外成為全國頭條。

嵐早已預告今年年底便會暫停活動，即使因疫情未能親身與歌迷見面，仍然相當活躍，近日先推出Netflix紀錄片《ARASHI's Diary - Voyage -》，並將在10月30日推出單曲《Party Starters》。

另一焦點，就是預定在11月3日於網上播放的預錄演唱會《嵐フェス2020 at 國立競技場》 （ARAFES 2020），為免歌迷聚集造成混亂，製作單位一直將拍攝日期保密。

1999年出道的嵐，預定在出道滿21年的2020年底暫停活動。（instagram@arashi_5_official）

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然而，拍攝活動昨日仍意外曝光。

在距離國立競技場約200米的明治神宮球場，本來正在進行一場東京益力多燕子對中日龍的日本職業棒球聯盟賽事。比賽進行至第6回合，益力多投手小川泰弘登板之時，國立競技場突然大放煙花，震驚場內球迷及球手，煙花造成的白色濃煙飄向神宮球場，大大影響球員視野，逼使比賽暫停1分鐘。

比賽其後繼續進行，但及至第7回合期間，中日龍的阿部壽樹成功擊球上壘之際，大量印上「嵐フェス」字樣的白色氣球突然飄入球場，令賽事再道暫停，日本媒體更打趣說「就像在為阿部選手慶祝一樣」，當時站在一壘上的阿部亦只能苦笑。球迷爭相拍下這些有趣的畫面，並上傳到社交網絡，令「嵐花火（嵐煙花）」和「嵐風船（嵐氣球）」成為熱門關鍵字。

ARAFES的拍攝一度引起相鄰球場棒球賽暫停：

球迷期待氣球下墜 尊尼事務所道歉

觀乎球迷的反應，普遍對於賽事兩度暫停未有太大反應，有人坦言仰望天空半小時，只為等氣球掉下來；更有人為此感到驚喜，並祝福嵐的演唱會能為歌迷帶來歡樂。但畢竟令比賽兩度暫停，造成他人不便，嵐所屬的尊尼事務所隨即透過官方網站公開道歉，「我們不是有意干擾賽事，對於神宮球場、兩隊球隊選手和相關人士、還有入場的各位觀眾造成了不便，我們深感抱歉。」

「嵐フェス2020 at 國立競技場」 將於11月3日分兩部份於「Johnny's net online」播放，首部份於香港時間下午3時半開始供會員收看，傍晚6時半起的第二部份則會供非會員收看。