【菁英盃】林嘉緯盧均宜首攜手倒戈　力讚傑志新世代獨當一面

菁英盃分組賽今日（25日）繼續上演，由林嘉緯及盧均宜領軍的流浪，不敵有安永佳連中三元的傑志。賽後兩位前「藍鳥」標誌性人物坦言，傑志新世代球員有力在港超立足。 至於球迷們相當期待的天水圍飛馬，首戰以0：5大敗予理文，令人跌破眼鏡。

兩大傑志舊將林嘉緯及盧均宜今季重返母會流浪，此役首度聯手倒戈前東家。力爭衛冕的「藍鳥」派出鄭展龍、安永佳、彭林林、巴拉克及陳晉一等年青球員，以活力跟敵軍周旋。

安永佳（右）新季轉任前鋒，今戰個人連中三元。（袁志浩攝）

安永佳首度戴帽 朱志光：這不代表甚麼

開賽僅6分鐘，傑志右路罰球直射，流浪球員解圍不遠，伏兵門前的安永佳抽射破網成1：0。今場擔任流浪隊長的林嘉緯15分鐘於禁區頂主理罰球，然而其招牌左腳內彎球被郭劍橋接實。流浪埋班時間比對方短，防線稍欠默契，30分鐘基藍馬回傳乏力，安永佳偷球後推過門將盧兆崎遭撞跌，球證判罰12碼。極刑由安永佳親自操刀射入，加上此子換邊後再入一球，助傑志以3：0擊敗流浪。

林嘉緯（橙衫）面對新一代「藍鳥」球員挑戰，賽後他坦言一眾前隊友「獨當一面」。（袁志浩攝）

安永佳職業生涯首次大演帽子戲法，賽後他向球證索取皮球留念。這位靚仔前鋒深明自己仍在適應新位置：「很高興，沒料過新季首場就入3球。我喜歡進攻，這也是我的強項，轉打前鋒後會更艱苦訓練。」

「藍鳥」主帥朱志光則坦言「戴帽」並不代表甚麼，「安永佳走動的時間性仍有特改善，他未必成功，但希望可持續進步。」

朱志光受訪前跟林嘉緯談笑風生，他打趣指看見「宜嘉」感到親切。（袁志浩攝）

「宜嘉」首聯手倒戈：新一代獨當一面

至於林嘉緯跟盧均宜這對老拍檔，亦是繼兩人離開富力後再度合作。嘉緯笑言兩人「離離合合」，今季終又走在一起，感覺熟悉且開心：「球隊本身只得我一位具經驗的球員，現在有他在背後提場，會踢得安心一點。」均宜則指兩人雖有經驗，但帶領新人卻需時磨合。

此役亦是兩人離開「藍鳥」後首度攜手倒戈傑志，然而尾段嘉緯主射罰球時，場外的傑志球迷依舊報以掌聲；完場後兩人跟多位前隊友碰拳，更與朱志光「搭膊頭」，有講有笑。

菁英盃：傑志 Vs 流浪

+ 13 + 13 + 13

場上對手盡是熟悉的面孔，嘉緯直言「很特別」。然而最教他感動的，是當年自己協助成長的「藍鳥」小將，現已變得獨當一面。均宜也認同：「當時他們已有齊基本功，獨欠比賽時間。現時他們踢得有辦有眼，肯定有力在港超立足，展示自己最特出的一面。」均宜又稱，自己已跟富力解決合約問題，會展望將來。

飛馬防線不穩，半場已被理文連轟5球，即使換邊後稍有起息，亦難平反敗局。（袁志浩攝）

飛馬半場失5球 梁嘉恆表現搶鏡

頭場由球迷期望甚高的飛馬迎戰理文，飛馬早段有外援基斯射失12碼，而倒戈的理文小將張憙延與梁嘉恆就表現搶鏡。兩人26分鐘更合作破門，由張憙延接應梁嘉恆傳中射入。

「黃黑軍團」3分鐘後連入兩球，梁嘉恆及張憙延分別造就亞哥斯達建功。戰至40分鐘，梁嘉恆扭過敵軍門將射入空門，加上鄧匡延完半場前取得進帳，飛馬最終慘吞5蛋。

菁英盃：飛馬 Vs 理文

+ 14 + 14 + 14

飛馬主帥郭嘉諾因報讀教練牌照課程而離港，球隊暫由文彼得領軍，後者比賽期間聲嘶力竭地提場，賽後近乎失聲。

文帥透露郭嘉諾半場休息時透過視像會議指導球隊，令球員上下半場判若兩人。「球員很久沒有踢正式比賽，表現未如理想。早段若能把握12碼，或可扭轉戰局。希望華人可盡快重拾狀態，下場踢得更好。」