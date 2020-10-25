【F1葡萄牙站】咸美頓抽筋仍奪冠　92次分站冠軍超越舒密加

平治車手咸美頓（Lewis Hamilto）於周日（25日）葡萄牙站正賽，雖曾一度跌落第3，但最後搶回領先位置一放絕塵，奪得生涯第92次分站冠軍，超越德國車神舒密加（Micahel Schumacher），成為F1史上最多分站冠軍車手。

起步後一輪混戰，紅牛的韋斯達賓曾爬過第2位起步的平治車手保達斯，但很快被反超，更與Racing Point車手佩雷斯發生碰撞，後者打轉衝出賽道跌到最後，韋斯達賓亦受影響，被兩台麥拿侖爬頭，辛斯更走上第一位。

辛斯一度領先，但10圈不到就已三甲不保。（路透社）

辛斯領先時間不多，第6圈就被保達斯爬上第一位，輪胎已經耗盡，第7圈第一個圈就被後面有DRS的平治車手咸美頓爬頭，韋斯達賓輪胎進入工作溫度後，亦很輕鬆的K.O.辛斯，這名西班牙車手10個圈內三甲不保。

史杜爾釀成意外被罰5秒。（路透社）

史杜爾第18圈想強行超過麥拿侖的諾里斯上第7位，但外檔過車太「夾硬」，被諾里斯撞到打轉，諾里斯戰車受損亦要入Pit，史杜爾最後受罰5秒，之後又因超過賽道限制再被罰5秒。

咸美頓今場贏得頗為輕鬆。（路透社）

咸美頓父親到現場見證兒子創造歷史。（網上圖片）

咸美頓正式超越德國車神

雖然咸美頓第一圈一度跌落第3位，爬過辛斯後又落後保達斯兩秒，但這名英國車手第20圈逼近保達斯，於大直路爬頭兵不血刃。

咸美頓於前方領先，到第58圈告訴工程師抽筋，但無礙他順利以第一回到終點，奪得生涯第92勝，打破舒密加的91勝紀錄。

咸美頓超越舒密加，成為F1史上最多分站冠軍車手。（路透社）

正在追趕舒密加七奪世界冠軍紀錄的咸美頓，賽後說：「我以前會夢想有今日的成就，我為可以像現在每日都活得這樣精彩感到自豪。」

F1最後5站賽程（按圖放大）：