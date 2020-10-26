【英超】曼城前青年軍去世　舊將籲多關注精神健康惹輕生疑雲

曼城宣布前青年軍成員Jeremy Wisten日前突然去世，年僅17歲，眾將紛紛致哀。

曼城於社交網站宣布，Wisten英國時間周日（25日）晚去世，年僅17歲。聲明說：「曼城上下得知前青年軍Jeremy Wisten離世都十分傷心，謹此向其親友致哀。在這困難的時間，我們精神上與你同在。」

Jeremy Wisten離去，年僅17歲。（網上圖片）

多名曼城球員於網上悼念Wisten，包括史達寧、拉樸迪、Tommy Doyle。與Wisten為曼城青訓同期的Cole Palmer亦於instagram與好友道別。「我們永遠想念你，高飛吧，兄弟，願你在天堂得到安息！」

Horrible news... RIP young man 💙🕊 — Aymeric Laporte (@Laporte) October 25, 2020

【曼城十字軍名單】

曼城未有公開Wisten死因，但曾於2003至07年效力曼城的冼佳亞就在網上致哀時寫：「RIP Jeremy Wisten 。我已說過了，我們真的需要在這段新冠肺炎疫情期間，好好照顧年青一代。他太早離去了，在此向其親友致哀。」

冼佳亞此言引起Wisten輕生疑雲，Wisten出生地馬拉威當地報章，亦以他自殺為題。不過，一切未經證實，而且曼城亦未公布，故仍有待跟進。有英國傳媒亦指Wisten是自殺，懷疑他是因為被球會裁走，罹患抑鬱症。

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