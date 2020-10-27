【英超】曼聯中場一山不能藏二虎？　普巴與B費能否共存成熱議　

曼聯新球季表現未如理想，一大原因是中場兩大星將波基斯費南迪斯與保羅普巴均在水準之下，引來「普巴與費南迪斯無法共存的聲音」。 曼聯名宿加利尼維利並不同意，甚至認為只要紅魔領隊蘇斯克查願意作出一個簡單戰術轉變，即可令兩人達到曼城雙星迪布尼+大衛施華的昔日效果。

曼聯開季表現脫腳，5輪英超先後不敵水晶宮和熱刺腳下，其中以奧脫福1：6大敗予熱刺一役最傷，主場對車路士踢成0：0，僅在白禮頓和紐卡素身上全取3分。

5場比賽至今，中場大將普巴入球和助攻均交白卷，頭三仗正選上陣，近兩仗後備出場，275分鐘的表現乏善可陳。費南迪斯數據上有3入球2助攻，其中兩球為十二碼，自今年初加盟以來，他已成為曼聯中場新核心，惟水平跟上季有明顯距離。

轉任足球評述的前利物浦守將加歷查（Jamie Carragher）認為，兩人不可共存。

普巴跟波基斯費南迪斯可以共存嗎？（Getty Images）

加歷查：普巴B費不可共存

「數星期前對水晶宮一仗後我已說過，費南迪斯跟普巴不能一起上陣，他們永遠不能在中場共存。」加歷查還說，欣賞蘇斯克查將普巴放落後備的決定。

「我不能理解為何要簽雲迪碧克，我真的不明白。他到底如何可以有機會上陣或踢什麼位置。一簽下他我便想，他踢10號位，那是費南迪斯的位置，普巴也可以踼這個位。」他認為，當費特或麥湯米尼在陣時，球隊表現較理想，只是兩人實力均不足幫助曼聯贏得英超冠軍。

加歷查重申，「對我來說，問題出在普巴身上，我很早之前已說過了。我同意加利（尼維利）看法，費南迪斯是10號位的主人，但我不知道蘇斯克查如何可以不選9000萬英鎊買入的普巴，那對領隊而言十分為難，他遲早也會再次回到陣中。」

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1.7億英鎊的中場放後備席

保羅普巴，9000萬英鎊；雲迪碧克，4000萬英鎊；馬迪，4000萬英鎊。曼聯對車路士一戰，後備席單是三個中場球員，身價已達到1.7億英鎊。射門較對手多出一倍有多，未能取得入球，一定程度跟欠缺最後一腳致命傳送有關。將總值1.7億英鎊球員放在後備，是否恰當？

曼聯「大師兄」加利尼維利（Gary Neville）便說，「當你將價值1.5億英鎊（編按：應為1.7億英鎊）中場球員放在後備，那是一個問題。」他續稱，「你有一個贏過世界盃和稱霸歐洲的球員，他是曼聯紀錄收購，卻未能進入陣中。」

加利佬向蘇斯克查教路

加利佬向現為曼聯主帥的昔日隊友蘇斯克查教路，「我一直不明白為何蘇斯克查不嘗試讓普巴移後一格，將費南迪前擺前，就像迪布尼與大衛施華那樣。」他分析，「哥迪奧拿執教曼城之前，迪布尼與施華均不是有紀律的中場球員，他令兩人做到這點。」

「那是唯一一個我認為可以同時讓兩人共存的陣式。」他補充，「很多時蘇斯克查安排馬迪與普巴打雙防守中場，費南迪斯打前一格」，加利佬斷言，「普巴不能踢那位置，那是個要有防守紀律的位置。」

加利尼維利認為，普巴和費南迪斯可成曼聯版的迪布尼與大衛施華。（Getty Images）

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今季曼聯大部分比賽如加利尼維利所言，採4231雙防中陣式，費南迪斯負責前一格的攻中位，普巴上陣時均夥拍馬迪任防中，效果未如理想。因此尼維利覺得應該將普巴放在費南迪斯和馬迪之間，馬迪專責防務，釋放普巴有自由上前助攻，正如曼城今季離隊的大衛施華那樣。

上季自費南迪斯加盟、普巴傷癒開始，曼聯中場上季有6個月時間同時容納二人，期間產生不錯化學效果，聯賽尾段後勁凌厲，強勢殺上三甲。不料新球季這個組合突然失靈，加利尼維利認為不應過早下定論，要給他們多一點時間。

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