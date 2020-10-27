英超｜李斯特城前班主維猜逝世兩周年　曾助意大利侍應完成球員夢

羅倫素（Davide Lorenzo）為祖雲達斯青訓，但被放走後輾轉流浪歐洲，更一度到美國搵食，始終未能找到「歸宿」，為了生計，在巴黎做侍應維生。 機緣巧合之下，他在餐廳遇上已故李斯特城班主維猜（Vichai Srivaddhanaprabha），人生迎來重大改變。

羅倫素本為祖雲達斯青訓，但被球會釋出後輾轉到馬爾他、比利時及挪威追夢，但都未能找到一間球會落腳。

於歐洲苦無出頭天，羅倫素遠走美國，曾於紐約紅牛及紐約宇宙試腳，又於美國第4級聯賽足球發展聯盟的F.A. Euro（Euro Youth Football Association ）嘗試，但最後決定回流歐洲，搬到法國與女朋友相聚。

羅倫素2018年正式成為李斯特城一員。（網上圖片）

維猜生前熱心公益，捐錢給萊斯特市內醫院及研究中心，慈善家班主形象深入民心。（Getty Images）

低頭面對現實 遇上改變人生機遇

意志及夢想被年月消磨，羅倫素亦要面對現實。為了維持生計，於球場上司職前鋒的他，在尼斯一間餐廳擔任侍應。

還以為足球夢就此離他而去，羅倫素在此時遇到了維猜。

羅倫素工作時見到維猜進入餐廳，知道最後機會或許就在眼前，主動申請服務維猜。言談之間，他與維猜談到足球，羅倫素亦講出自己「身世」，維猜聽到後，為面前年輕人際遇感到可惜，又為他追夢的熱情感動，決定出手相助，問羅倫素有沒有興趣到李城姊妹球會所在地泰國或比利時踢波。

羅倫素成為李城球員時，維猜已離世，維猜大兒子艾耶獲特（右）已接任班主一職。。（網上圖片）

面對如此機會，羅倫素當然答應，維猜很快就安排2018年24歲的羅倫素，到李斯特城試腳，讓教練評估其能力。

羅倫素在試腳時雖然明顯缺乏比賽狀態，但亦有不錯表現，最後得到一份短期合約，讓他與U23一起練習，但可惜的是，當時維猜已於10月離世，未能見到故事的結局。

華迪仍十分掛念維猜。（網上圖片）

李斯特城悼念維猜活動：

羅倫素最終未有為李斯特城出過場，去年與岡崎慎司等合共9名球員，被李斯特城放走。不過，羅倫素曾在訪問中表示自己已完成了夢想。

維猜逝世兩年，但仍是李斯特城球員及球迷心中的英雄人物，如2015至16年助李城童話式封王的射手占美華迪，就於今日（27日）在網上悼念舊主，對維猜仍是十分惦記。李斯特城於王權球場舉行悼念活動，華迪、舒米高、韋斯摩根及現全領隊羅渣士都有出席。

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