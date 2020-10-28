【歐聯】哥迪奧拿改造球員又成功？　曼城大勝馬賽靠奇兵踢前鋒

在阿古路及加比爾捷西斯受傷缺陣之下，曼城領隊哥迪奧拿會派誰踢前鋒？難道會是史達寧？不！在昨晚的歐聯C組分組賽，哥帥派了西班牙新兵費倫托利斯打箭頭，作客法甲的馬賽。最後，費倫托利斯不負所托，攻入一球，助曼城以3：0大勝。

在當地時間昨晚（10月27日）的歐聯C組比賽，曼城作客馬賽，哥迪奧拿派出史達寧、費倫托利斯及菲爾科頓正選。純粹看賽前陣容，估計史達寧會踢前鋒，因為他曾經踢過「偽9號」，但令人意外的是，站在中路的是踢慣右翼的費倫托利斯，而史達寧及菲爾科頓就負責側擊。

【周二晚8場歐聯分組賽戰果（按圖放大）】

+ 6 + 6 + 6

在18分鐘，曼城把握馬賽後防誤傳，奇雲迪布尼在右路截到後傳中，費倫托利斯輕鬆射入，為球隊先開紀錄，最終曼城以3：0大勝，以6分居榜首。費倫托利斯今夏以2000萬鎊身價從華倫西亞來投，雖然季初上陣機會不大，但每次上陣都有好表現，他過去4次為曼城披甲，攻入3球，交出2個助攻，包括上輪歐聯對波圖後備入替建功。

【費倫托利斯正選上陣踢前鋒】

【費倫托利斯入球片段】

曼城領隊哥迪奧拿賽後盛讚費倫托利斯在鋒線的演出，他說：「費倫適應得非常好，他本身不是前鋒。我想恭喜他，還有多謝他在這個位置的努力，他射入了1球。」

【哥迪奧拿改造球員有前科】

哥迪奧拿續說：「在4-5-1陣式中踢前鋒，並非一件易事，因為那個位置球員密雜，空間不多，真的不容易。不過，我們可用之人不多，直至加比爾捷西斯及阿古路復出前，我們沒有太多選擇，所以我們要用費倫客串。」

哥迪奧拿無鋒可用，今場改造費倫托利斯踢前鋒。（路透社）

阿古路在上場聯賽對韋斯咸傷出，觸傷大腿，相信至少要休息10日；至於加比爾捷西斯同樣大腿受傷，預計到11月底才能復出。除了費倫托利斯及史達寧外，說不定哥迪奧拿還會繼續安排「偽9」實驗，嘗試用馬列斯、菲爾科頓等中場踢前鋒。

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