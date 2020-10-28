【MLB世界大賽】道奇挫光芒終結32年錦標荒　疫情下的異種冠軍

今年MLB受新冠肺炎影響，來也匆匆，去也匆匆，7月開季，轉眼間4個月就已打完世界大賽，道奇於世界大賽Game 6以3：1擊敗光芒，總場數贏4：2，終結32年的等待，自1988年後再次奪得世界冠軍。

光芒於第6戰已被逼到懸崖邊，今仗不容有失，季後賽表現出色的強打艾路沙連拿（Randy Arozarena）首局敲出全壘打，為球隊取得領先。

惟美聯冠軍其後未能擴大領先優勢，先發投手史尼爾（Blake Snell）主投5.1局九奪三振力抗到底，惜第6局被換出後，中繼未能守住他的勝投，尼克安達臣（Nick Anderson）暴投讓柯士甸班尼斯（Austin Barnes）回壘追平，哥利施加（Corey Seager） 打擊雖然未能穿過對手防線，但穆奇貝斯（Mookie Betts）飛快回到本壘，道奇反超前2：1。

史尼爾被換走成為今仗轉捩點。（Getty Images）

重要關頭換走王牌 光芒輸自己

光芒總教頭卡殊（Kevin Cash）在2018年賽揚獎（Cy Young Award，最佳投手獎）得主史尼爾狀態大好下換人，決定引來極大爭議，亦成為了比賽的轉捩點，最終道奇於第8局開轟擴大分差，終以3：1擊敗光芒，以總場數4：2奪得世界冠軍。

卡殊賽後解釋，道奇打線威力非凡，自己認為史尼爾已「交足課」，不想他第3度面對貝斯或施加，故才會在史尼爾明顯能投的情況下換人。不過，這解釋得不到球迷認同，批評卡殊是「垃圾教頭」，又指他的解釋只是藉口，實則「不信任自己的投手」。

換走史尼爾後，道奇很快就反超前。（Getty Images）

道奇奪得世界冠軍，終結32年的等待。（Getty Images）

道奇贏得今年世界冠軍，可謂相當特別。今年球季受疫情影響，由162場例行賽縮減到60場，道奇以例行賽43勝奪得世界冠軍，打破了最少例行賽勝利奪標紀錄，而且相信亦難以打破。

球季縮短到4個月，過去數年到季後賽已筋疲力盡的道奇相當有利，如卡梳今年季後賽表現就大有改善，2017及18年道奇兩入世界大賽，卡梳的防禦率（ERA）分別為4.02及7.36，被批評在最後關頭往往表現插手，但今年世界大賽兩次登板都贏波，而且ERA為2.31。

卡梳今年季後賽表現大有改善。（Getty Images）

+ 9 + 9 + 9

受疫情影響，今年大聯盟亦有立下不少特例，如國聯2020年改用指定打擊（Designated Hitter），延長賽進攻一方派一名跑者上二壘，例行賽及季後賽每隊大軍人數亦增加等等。美國疫情未見改善，來年賽程、規則會否受影響仍是未知之數，但無疑今年的贏家是道奇。

MLB世界大賽Game 6精華：