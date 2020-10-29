【歐聯】曼聯「解牛」5球大破RB萊比錫　拉舒福特18分鐘「戴帽」

歐聯H組第二輪分組賽，曼聯主場迎戰上季殺入4強的RB萊比錫，主帥蘇斯克查變陣出擊，普巴及雲迪碧克正選披甲，上半場由格連活特建功一球領先。 當拉舒福特入替後，形勢再度改變，「福仔」後備18分鐘完成帽子戲法，結果曼聯贈萊比錫5隻光蛋。

曼聯上周英超贏勢和波，與車路士互交白卷，數日後再度在奧脫福球場出戰，上演今季歐聯第二輪分組賽，力爭歐戰兩連勝。

曼聯中場「大執位」，主帥蘇斯克查收起波基斯費南迪斯及馬達，改派普巴及雲迪碧克出任正選，亦是該名荷蘭中場加盟以來首度正選上陣，格連活特同樣重獲正選。

雲迪碧克加盟以來首度正選上陣。（Getty Images）

歐聯周三深夜8場戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

紅魔鬼由開賽早段已有不少攻勢，戰至21分鐘普巴一次直線撕破對手防線，格連活特接應建功，翻查VAR後格連活特剛好沒有越位，入球成立，攻入生涯首個歐聯入球，曼聯帶一球領先返回更衣室。

復任正選的格連活特，接應普巴的助攻建功，攻入個人首個歐聯入球。（Getty Images）

曼聯及後一直未能攻入保險球，蘇帥下半場中段換入拉舒福特及波基斯費南迪斯，希望盡早奠定勝局。當「般奴」入替6分鐘後，立即有建樹，助攻予同樣後備上陣的「福仔」單刀得手，74分鐘終於攻入第2球。

萊比錫好像洩了氣的氣球，後場被費特攔截成功，拉舒福特扣過守衛後勁射破網，4分鐘後再下一城。戰至比賽末段，馬迪爾禁區內被侵犯博得12碼，希望成人之美讓「福仔」連中三元，拉舒福特婉拒並由馬迪爾親自操刀射成4：0。

馬迪爾及後換個方法造就「福仔」完成帽子戲法，完場前橫傳予好拍檔，拉舒福特92分鐘攻入今仗第5球錦上添花，結果曼聯主場5球大破萊比錫，分組賽兩連勝。

拉舒福特下半場入替，僅18分鐘便大演帽子戲法。（路透社）

【「福仔」入替18分鐘戴帽】

紅魔鬼在國際賽期前慘敗予熱刺1：6後，似乎有反彈跡象，在近4場賽事錄得3勝1和，如今先後擊敗巴黎聖日耳門及RB萊比錫，兩戰得6分高踞H組榜首。

馬迪爾博得12碼並親自操刀，為球隊射成4：0。（路透社）

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