【歐聯】C朗在家打氣不奏效　祖雲達斯0：2不敵巴塞美斯獨領風騷

全城引頸以待的歐聯「球王之戰」，因為C朗拿度患上新冠肺炎無緣在今仗上演，由美斯領軍的巴塞隆拿作客沒有C朗的祖雲達斯。 「球王之戰」未能上演，祖雲達斯的莫拉達趁機成為今仗的主角，交出另類的「連中三元」，最終祖雲達斯主場兩球不敵巴塞隆拿。

C朗拿度早前確診新冠肺炎，賽前病毒測試仍然呈陽性，篤定無緣在歐聯分組賽主場鬥巴塞隆拿，他與美斯的「球王之戰」需要延期上演。

C朗未能披甲，仍不時在網上「出Po」，一頭全新的陸軍裝髮型示人的C朗，上載一段自己穿上祖雲達斯球衣，從跑步機跳下來的片段，並擺出其招牌的入球動作，向出戰的隊友打氣。

C朗檢測再呈陽性 鐵定無緣鬥美斯 IG質疑檢測準確性

C朗美斯過去3次歐聯對壘回顧：

+ 5 + 5 + 5

祖雲達斯主帥派路派出莫拉達﹑戴巴拿及費達歷高基艾沙攻堅；巴塞方面，隊長美斯當然正選披甲，夥拍基沙文﹑奧士文尼迪比利及小將柏迪，而倒戈的比真歷同樣正選登場。

開賽不足2分鐘，祖雲達斯的防線已響起警號，基沙文一次近門施射中柱彈出，主隊及後難逃失守，奧士文尼迪比利右路推進並試圖擺脫對方守衛，推至禁區邊起腳省中對手改變方向，門將施捷斯尼只好目送皮球入網，巴塞在14分鐘領先1：0。

奧士文尼迪比利起腳省中對手反彈入網，帶點幸運成份取得首個入球。（路透社）

歐聯周三深夜8場戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

祖雲達斯隨後立即回敬一球，古達度直線傳給莫拉達，該名西班牙前鋒欲挑射被巴塞門將尼圖撲出，及後補射入網，可惜球證翻查VAR後指莫拉達越位在先，入球無效。莫拉達在上半場中段再將皮球送入網窩，惜旁證舉旗示意越位，莫拉達當然「耍手擰頭」否認。

戰至下半場，古達度再度助攻予莫拉達建功，可惜「又係你呀莫生」，VAR再次指出該名祖雲達斯箭頭越位在先，3次將皮球送入網悉數「食詐糊」，錄得越位連中三元，巴塞3次幸運地逃過被追平。

莫拉達「食詐糊」連中三元，未能為祖雲達斯追成平手。（路透社）

莫拉達越位「戴帽」片段：

祖雲達斯戰至末段，迪美羅（Merih Demiral）犯規兩黃一紅被逐，十人應戰的祖雲達斯完場前再輸一個12碼，後備入替的安素法迪博得對方在禁區內犯規，由美斯擔任劊子手，一射中鵠奠定勝局。

美斯今仗多次攻門皆擦柱出界無功而還，終在91分鐘射入12碼，連續兩場歐聯有進賑，巴塞作客兩球淨勝祖雲達斯。

美斯完場前射入12碼，為巴塞隆拿奠定兩球勝局。（路透社）

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：