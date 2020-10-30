【歐霸】AC米蘭勢如虹　曼聯借將一傳一射　伊巴霸氣側漏勸告世人

AC米蘭今季氣勢如虹，開季至今依然保持不敗走勢，在歐霸盃次輪分組賽淨勝布拉格斯巴達3球，延續強勢。 今仗主射12碼宴客的伊巴謙莫域，卻交出助攻造就隊友建功。新冠肺炎痊癒的伊巴重返賽場，他早前加上宣傳行列，呼籲大眾共同抗疫。

自新冠肺炎停擺復賽後，AC米蘭一直保持強勁的走勢，並延續至今個球季，「紅黑兵團」今季10場不敗，連同復賽後如今已累積23場不敗的強勢，是歐洲五大聯賽唯一一支球隊在停擺後依然未嘗一敗。

AC米蘭挾強勢在主場鬥捷克的布拉格斯巴達，「瑞典神鋒」伊巴謙莫域繼續正選掛帥，上半場造就巴謙戴巴斯（Brahim Diaz）建功，該名西班牙球員冷靜扣過對方守衛起腳，24分鐘為AC米蘭先開紀錄。伊巴及後入楔時被對手拉跌，在禁區內博得12碼，親自操刀卻射中門楣宴客。

伊巴謙莫域12碼宴客，未能在今仗取得入球。（路透社）

由曼聯外借至AC米蘭的達洛治（Diogo Dalot），今仗正選充當左閘，該名葡萄牙球員在下半場相當活躍，先以腳面交出一記助攻予利亞奧（Rafael Leao）近射破網，57分鐘取得保險球。達洛治及後接應賓拿沙的長傳，66分鐘單刀射成3：0，同時攻入加盟AC米蘭以來的首個入球，結果「紅黑兵團」維持勝果至完場，不敗走勢增至24場。

從曼聯「大雪櫃」脫離後，達洛治今仗表現「生猛」，交出一傳一射協助AC米蘭淨勝對手，如今有上陣機會，即使並非出任他擅長的右閘位置同樣無問題。該名葡萄牙球員直言左右兩閘同樣勝任，可以效力AC米蘭是個榮幸。

曼聯借將達洛治在下半場交出一傳一射，助AC米蘭奠定勝局。（路透社）

歐霸次輪分組賽焦點戰果：

+ 5 + 5 + 5

伊巴霸氣呼籲公眾勿掉以輕心

早前因確診新冠肺炎而缺陣4場的伊巴謙莫域，病癒後愈戰愈勇，連續兩場意甲梅開二度。伊巴加入宣傳的行列，再度向公眾說明個人衛生的重要性，「病毒試圖挑戰我就畀我打敗，但你哋唔係我，所以唔好挑戰病毒，謹記勤洗手﹑保持社交距離及戴口罩，當然，我哋最後都會戰勝病毒！」

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：