市區行山路線｜行天梯重臨信旗山舊址　落山送別油麻地停車場大廈

信旗山又名危旗山或紅旗山，現已不存在。然而其舊址卻是就算在油麻地上學、工作也未必去過的地方。一小時內更可輕鬆去到2021年1月1日永久停用的油麻地停車場大廈。

【信旗山舊址行山路線資訊】

路線：油麻地站D出口>油麻地配水庫休憩花園>京士柏休憩公園>眾坊街>油麻地停車場大廈 路程：約2.5公里 需時：50分鐘（包括休息及拍照時間） 體力需求：1星（樓梯為主；以5星為最高） 技術需求：1星（以5星為最高）

相傳信旗山高點為257米，曾是駐港英軍練靶的地方。與上水華山一樣，練靶進行中時，會掛起紅旗提醒市民，幾個名字的起源同樣出自那面旗。後來山被鏟平，舊址最著名地方為天文台京士柏氣象站。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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要到信旗山舊址油麻地配水庫休憩花園，於油麻地站D出口向消防局方向走，在消防局與基督教香港信義會信義中學間有一條天梯，自問體能不錯的可以一口氣登頂，10分鐘內見到白色建築物，寫上1934的是當年建成的水務署設施。

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公園有不少長椅，另有少量健身設施，設有一條緩跑徑，中間是草地。到訪當日有不少長者曬太陽及慢跑，也有一家大細前往。玩耍過後，經過天文台京士柏氣象站旁離開，在另一邊下樓梯接上京士柏道，轉往京士柏休憩公園往眾坊街。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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油麻地天后廟南方，不遠就是由油麻地停車場大廈伸延的加士居道天橋，是今次目的地。油麻地停車場大廈於1970年落成，後來興建加士居道天橋，把大廈2至5樓「讓路」予加士居道天橋的汽車經過，才會出現這個罕見的「汽車瓹大廈」景象。

因中九龍幹線工程，油麻地停車場大廈於11月起逐止停止服務，計劃2021年開始清拆，令奇景料成絕唱。停車場的6至8層在11月1日起停用，第5層於12月1日起停用，至2021年1月1日完全停用。本月31日是最後到6至8層朝聖的日子。

【油麻地停車場大廈夜景】

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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