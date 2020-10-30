【英超】J洛迪古斯跌Watt有難言之隱　料今周如常披甲鬥紐卡素

愛華頓在上輪英超不敵修咸頓，不敗走勢告一段落，中場命脈哈美斯洛迪古斯雖然有上陣，惜未有建樹。「占士」未能交出表現，《馬卡報》指他有「難言之隱」，飽受「男人最痛」之苦。

愛華頓今季在安察洛堤的領導下，表現脫胎換骨，開季打出5場不敗的走勢，上輪卻兩球不敵修咸頓，「拖肥糖」依然力壓同市宿敵利物浦高踞榜首。

愛華頓的崛起，外界紛紛認為哈美斯洛迪古斯是成功的重要因素，今季已交出3個入球及3個助攻。上仗賽前有消息指「占士」有傷未能上陣，在正選11人中依然看到洛迪古斯的名字。雖然J洛迪古斯踢足90分鐘，卻未有入球及助攻的貢獻下，「拖肥糖」吞下今季首敗。

哈美斯洛迪古斯上仗對修咸頓表現平平，最終兩球不敵修咸頓。（資料圖片／Getty Images）

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：

「占士」在大軍名單中「彈出彈入」，使不少球迷或「Fantasy」玩家質疑安察洛堤是否有心「放流料」。原來並非「肥安」有心「玩嘢」，而是洛迪古斯有苦自己知，《馬卡報》透露該名哥倫比亞球星早在「默郡打吡」時受傷。

J洛迪古斯疑因在「默郡打吡」與雲迪積克相撞受傷，使他狀態成疑。（資料圖片／Getty Images）

利物浦中堅雲迪積克在傷出前，與哈美斯洛迪古斯一次爭奪時，令「占士」痛楚倒地。洛迪古斯高舉左腳欲控定皮球，雲迪積克攔截時順勢「入中路」，洛迪古斯「撞到應一應」。《馬卡報》透露正因這一記攔截，引致他的睪丸隱隱作痛，所以在上仗鬥修咸頓前依然未知能否披甲，最後一刻才決定上陣。

「占士」疑似觸傷「男人最痛」片段：

⚽️🎥 Así se lesionó James Rodríguez tras su choque con Virgil van Dijk en el #Everton 2-2 #Liverpool. pic.twitter.com/gK7RzM9exG — Pipe Sierra (@PipeSierraR) October 22, 2020

洛迪古斯即使如常上陣，在強忍「男人最痛」下作賽，難免「就住就住」，影響「占士」在場上的發揮。完成修咸頓一仗後，洛迪古斯繼續接受治療，他在社交網站上載一張接受治療的相片，利用儀器增進血液循環，預料將在今周鬥紐卡素如常出戰。

「Okay」，洛迪古斯如無意外將在今周上陣。（資料圖片／Getty Images）

在 Instagram 查看這則貼文 👌🏼💪🏼 James Rodríguez（@jamesrodriguez10）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 上午 11:47 張貼

歐霸次輪分組賽焦點戰果：