【網球】花美男兩前度同日出招　前女友憶述：生命受到威脅

人紅自然多新聞，德國網球壇花美男阿歷山大薩維列夫今季成績進步。救波有辦法，解決「賤男」危機又是否有計？ 薩維列夫的前女友近日宣布懷有身孕，但表明已各走各路，獨自撫養小孩。這邊廂總算傳喜訊，那邊廂卻爆出醜聞，前女友指他因小故施襲，逼得她赤腳逃生。薩維列夫表明會為新生命負責，並對施襲指控，一概否認。

23歲的薩維列夫（Alexander Zverev）在今季成績起飛，首次躋身大滿貫決賽，今月又在科隆連贏兩項錦標。場內捧完盃，場外拆炸彈。他今前發布「聯合聲明」，回應兩位舊愛的事，先談第一宗「喜訊」。

柏蒂亞是模特兒，年初還與薩維列夫如形隨影。（Getty Images）

前度的逆襲一：新生命降臨 撫養權免問

薩維列夫的前女友、模特兒柏蒂亞（Brenda Patea）昨天在個人Instagram公布「大肚」照，宣布已懷孕20周。她現年27歲，相當漂亮，2017年參加著名模特兒「真人騷」節目《Germany’s Next Top Model》出道。她本年初親赴澳洲，支持男友出戰澳網，未料來到年中，已經各行各路。

柏蒂亞在發文表明近周經歷不少起伏，又驚又喜。（brendapatea＠Instagram）

柏蒂亞及後接受德國《圖片報》（Bild）訪問，指孩子他爸是薩維列夫，但二人在8月分手，一切再無轇轕：「我們之前出現危機，對一些事情看法有異。與運動員一起，就要承受。」27歲的她續指，懷孕一事純屬意外，既然二人已經分手，她將會獨力撫養，「我不想分享撫養權，這無商討空間」。

時尚模特兒柏蒂亞相當吸引（點圖放大）

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薩維列夫發「聯合聲明」 期待當爸爸

薩維列夫在聲明中第一句表示近日面對頗大的挑戰，但期待「做老竇」。他稱與柏蒂亞已分開，彼此關係良好，會負起父親責任，「我們會一起照顧小生命，養育他成長」，同時不欲公開多談私人事，「我肯定與柏蒂亞，在沒有傳媒干預的情况下，處理得到」。

佐高域6月發起表演賽，即是弄至數名球手染上新冠肺炎那個，薩維列夫（右一）與柏蒂亞（左二）仍然相戀，一同出席。（Twitter）

薩維列夫一文回應兩件事：

交待完小生命，下一段談第二宗「醜聞」。

莎莉寶娃（右）與薩維列夫曾經出雙入對。（Getty Images）

前度的逆襲二：暴躁動粗 被「撼頭埋牆」

柏蒂亞宣布懷孕的同一天，薩維列夫另一前女友莎莉寶娃（Olga Sharypova）在個人Instagram發文談及往事，「希望正在面對或經歷過相同情况的女孩，不會感覺孤單，得到力量向前」。她曾是少年網球手，與薩維列夫識於微時，離離合合數年。他坦言自己遭受伴侶暴力對待，內容沒有指名導姓，及後接受訪問才證實對方是薩維列夫。

她出相，強調不會再啞忍。（olyasharypova＠Instagram）

莎莉寶娃描述的情節甚為嚴重，憶述拍拖不久因故爭執，被薩維列夫襲擊而「撼頭埋牆」，然後被反指施襲。她說當時愛他，沒有離開，選擇原諒，認為只是一時差錯，可以攜手放下痛楚，「但我唯一應當放下的，是這段關係」。

莎莉寶娃的社交媒體，仍有二人合照。（olyasharypova＠Instagram）

當時好危險 生命受到威脅

莎莉寶娃續指，去年8月，他們身處紐約一家酒店，再次爭執，其間再次受襲，「他用枕頭箍我頸，向牆上撞我的頭，扭我的手，我真的擔心自己的生命」。莎莉寶娃稱當然被嚇得赤腳逃出酒店，「這不是最後一次，是最可怕一次，因為有些時刻，我呼吸不了」。她後來接受俄國傳媒訪問稱，當時與俄羅斯男單丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）的妻子及朋友外出，遲了回來，即令薩維列夫動怒，引致暴力事件。如今過了一年才說出來，莎莉寶娃強調不是趁柏蒂亞公布消息時「加一腳」，但形容他要為自己的行為負責，「回力鏢飛回他身邊了」。

莎莉寶娃已棄拍，社交媒體報稱為攝影師（按圖放大）

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薩維列夫發「聯合聲明」 冀和平解決

薩維列夫的聲明第二段回應此事，形容莎莉寶娃的施襲指控毫無根據，「令我很哀傷。我們小孩時已認識，一同經歷很多時刻」。他又稱二人情侶關係早已完結，「完全不明白，她現在這樣指控我。我真希望我們可以找到方法，在負責任並互相尊重的方式，解決事件」。